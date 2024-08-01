Δημοσιογράφος των New York Times ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram φωτογραφία του κτιρίου, όπου πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Στη φωτογραφία, η οποία έφτασε στα χέρια της δημοσιογράφου από Ιρανό αξιωματούχο, φαίνεται μέρος του κτιρίου να είναι καλυμμένο με πράσινο πλέγμα και από κάτω υπάρχουν συντρίμμια, εικάζεται μετά το χτύπημα με πύραυλο που σκότωσε τον Χανίγια.

Geolocation of the building in northern Tehran where Ismail Haniyeh was reportedly assassinated: 35.81931, 51.41559. An Iranian official shared the image with @farnazfassihi, and it is circulating on Telegram. Green cloth and rubble is visible on the east side of the building. pic.twitter.com/gDi1vMfDbr — Christiaan Triebert (@trbrtc) July 31, 2024

Τη φωτογραφία της Farnaz Fassihi αναδημοσιεύει στην πλατφόρμα X ο Christiaan Triebert, ειδικός στον γεωεντοπισμό που αναλαμβάνει να επιβεβαιώνει οπτικό υλικό για λογαριασμό των New York Times.

Ο ίδιος δημοσιεύει στο Χ και δορυφορική φωτογραφία του ίδιου κτιρίου από τις 25 Ιουλίου, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει το πράσινο κάλυμμα στον τέταρτο όροφο, στην ανατολική πλευρά του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συνάδει με το γεγονός ότι η φωτογραφία με το πράσινο πλέγμα και τα συντρίμμια είναι μεταγενέστερη.

A satellite image captured by @Maxar on July 25 does not show the green cloth or the rubble on the first-floor roof, suggesting that the image above that's circulating is recent indeed. The building is adjacent to the Saadabad Palace, and near the president's official residence. pic.twitter.com/f50OLNAnC7 — Christiaan Triebert (@trbrtc) July 31, 2024

Σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, ο Χανίγια έμενε σε συγκρότημα κτιρίων βετεράνων πολέμου στην ανατολική Τεχεράνη. Ο πύραυλος έπληξε το κτίριο περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Πηγή: skai.gr

