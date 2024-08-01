Λογαριασμός
Στη δημοσιότητα φωτογραφία του κτιρίου, όπου πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια

Στη φωτογραφία, η οποία έφτασε στα χέρια δημοσιογράφου των NYT, φαίνεται μέρος του κτιρίου να είναι καλυμμένο με πράσινο πλέγμα και από κάτω υπάρχουν συντρίμμια  

κτίριο Χανίγια

Δημοσιογράφος των New York Times ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram φωτογραφία του κτιρίου, όπου πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Στη φωτογραφία, η οποία έφτασε στα χέρια της δημοσιογράφου από Ιρανό αξιωματούχο, φαίνεται μέρος του κτιρίου να είναι καλυμμένο με πράσινο πλέγμα και από κάτω υπάρχουν συντρίμμια, εικάζεται μετά το χτύπημα με πύραυλο που σκότωσε τον Χανίγια.

Τη φωτογραφία της Farnaz Fassihi αναδημοσιεύει στην πλατφόρμα X ο Christiaan Triebert, ειδικός στον γεωεντοπισμό που αναλαμβάνει να επιβεβαιώνει οπτικό υλικό για λογαριασμό των New York Times.

Ο ίδιος δημοσιεύει στο Χ και δορυφορική φωτογραφία του ίδιου κτιρίου από τις 25 Ιουλίου, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει το πράσινο κάλυμμα στον τέταρτο όροφο, στην ανατολική πλευρά του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συνάδει με το γεγονός ότι η φωτογραφία με το πράσινο πλέγμα και τα συντρίμμια είναι μεταγενέστερη. 

Σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, ο Χανίγια έμενε σε συγκρότημα κτιρίων βετεράνων πολέμου στην ανατολική Τεχεράνη. Ο πύραυλος έπληξε το κτίριο περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, τοπική ώρα.

