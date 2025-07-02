Γεραπετρίτης: Αύριο η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αύριο, Πέμπτη 3 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ., θα ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι μετά από μία απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, ξεκίνησε πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος μετά την επιδρομή αμερικανικών βομβαρδιστικών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έληξε με μία μέχρι στιγμής εύθραυστη εκεχειρία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.