Γεραπετρίτης: Αύριο η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αύριο, Πέμπτη 3 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ., θα ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μία απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, ξεκίνησε πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος μετά την επιδρομή αμερικανικών βομβαρδιστικών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έληξε με μία μέχρι στιγμής εύθραυστη εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

