Κατατέθηκε η διάταξη για τις υποχρεωτικές κρατικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες της Περιφέρειας μετά από δέσμευση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή, ο κ. Μαρινάκης, είχε ανακοινώσει πως η Κυβέρνηση μονιμοποιεί την υποχρεωτική δημοσίευση των κρατικών διακηρύξεων στον περιφερειακό Τύπο με διάταξη στο προσεχές νομοσχέδιο του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς το ΥΠΑΝ είναι το επισπεύδον υπουργείο.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής», κατατέθηκε, στη Βουλή χθες 1η Ιουλίου και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση για τις κρατικές δημοσιεύσεις, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ, δίνει τέλος στο καθεστώς προσωρινότητας και αβεβαιότητας που επικρατούσε στον περιφερειακό Τύπο καθώς η υποχρεωτική δημοσίευση καταργήθηκε το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα τελευταία χρόνια διατηρούνταν με αλλεπάλληλες παρατάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα του περιφερειακού Τύπου και αποτελεί επί χρόνια αίτημα όλων των ενώσεων, οι οποίες εξέφρασαν ήδη, με την ανακοίνωση του Π. Μαρινάκη, την ικανοποίησή τους, ενώ ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συντάχθηκαν με την πρωτοβουλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.