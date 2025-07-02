Συνέντευξη με θέμα τον απολογισμό των μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας τους τελευταίους 15 μήνες, με συμμετοχή των Υπουργών: Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έγινε λόγος για καθιέρωση μίας νέας κουλτούρας στα γήπεδα, παρουσιάστηκαν στοιχεία από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, από τον Φεβρουάριο του 2024 ως τώρα, ενώ παράλληλα ο κ. Βρούτσης απαρίθμησε δέκα νέες πρωτοβουλίες που θα ληφθούν το προσεχές διάστημα, μεταξύ των οποίων και η καθιέρωση διοικητικών κυρώσεων για υποκίνηση βίας σε βάρος παραγόντων.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έκανε λόγο για ένα συνεκτικό και ολιστικό πλαίσιο που διέπει πλέον τη διεξαγωγή αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

«Η βία είναι σαράκι για τη δημοκρατία και διαβρώνει την κοινωνική συνοχή. Η οπαδική βία είναι μία όψη. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται μόνο με καταστολή. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν έφεραν αποτέλεσμα, με τη συνεργασία τεσσάρων Υπουργείων», υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εκπρόσωποι της σουηδικής αστυνομίας επισκέφθηκαν την Ελλάδα για να μελετήσουν τις καλές πρακτικές της ελληνικής αστυνομίας.

Ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε ότι οι πέντε άξονες στους οποίους κινήθηκε η Πολιτεία ήταν:

Η Αυστηροποίηση της νομοθεσίας και η επιτάχυνση εκδίκασης των υποθέσεων

Τα συστήματα επιτήρησης και ελεγχόμενης εισόδου στα γήπεδα

Τα προσωποποιημένα εισιτήρια

Οι αυτοματοποιημένες διοικητικές κυρώσεις

Ο νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκέρτσος, στο διάστημα εφαρμογής των νέων μέτρων έχουν διεξαχθεί 1.027 αγώνες σε Super League, κύπελλο ποδοσφαίρου και Basket League και έχουν επιβληθεί από ΔΕΑΒ πρόστιμα συνολικού ύψους 1,374 εκατ. ευρώ. Εχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 2.500 σύγχρονες κάμερες υψηλής ευκρίνειας, που καλύπτουν όλους τους χώρους των γηπέδων, έχουν υπάρξει περισσότερες από 10 τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα προς το αυστηρότερο και έχουν γίνει 604 συλλήψεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Πολλοί πίστευαν ότι τα μέτρα που λάβαμε ήταν "μία από τα ίδια", αλλά διαψεύστηκαν. Ο ελληνικός αθλητισμός αναβαθμίζεται και διευρύνεται, με καινοτόμες και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Εχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου».

Ο κ. Βρούτσης μίλησε για μία νέα εποχή στον ελληνικό αθλητισμό και επεσήμανε: «Υπήρχαν κενά και αδυναμίες στο νόμο και αντιμετωπίστηκαν από κοινού με τα άλλα Υπουργεία. Η απόδοση της αθλητικής δικαιοσύννης ερχόταν μετά από μεγάλο διάστημα, με συνέπεια η φίλαθλη κοινωνία να μην την εμπιστεύεται. Συγκροτήσαμε τη ΔΕΑΒ που αποφασίζει μέσα σε λίγες ημέρες και οι αποφάσεις είναι μη αμφισβητήσιμες. Οι κάμερες ήταν αφηρημένη έννοια. Εντοπίσαμε το κενό και οι κάμερες απέκτησαν ουσιαστικό περιεχόμενο, με ευθύνη της αστυνομίας, που τα έχει πάει άριστα. Η κάρτα φιλάθλου, μία ιδέα του κ. Κοντονή, δεν είχε γίνει πράξη. Την υλοποιήσαμε με έναν ρεαλιστικό τρόπο, με το ηλεκτρονικό προσωποποιημένο εισιτήριο και την ταυτοπροσωπία».

Ο κ. Βρούτσης εκτίμησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα «όλοι να αισθάνονται ότι οι αποφάσεις είναι δίκαιες, έστω και αυστηρές. Όλοι αισθάνονται ότι τους βλέπουμε στο γήπεδο με τις κάμερες. Ξέρουμε για όποιον μπαίνει στο γήπεδο το όνομά του. Όλοι μαζί διαμορφώσαμε το νέο περιβάλλον. Δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι υπάρχει ολική μεταμόρφωση της συμπεριφοράς των φιλάθλων στα γήπεδα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξήρε τη συνεργασία των ΠΑΕ και των ΚΑΕ και ξεκαθάρισε ότι ο νόμος θα παραμείνει, με βελτιώσεις όπου χρειάζονται. «Όλες οι κυβερνήσεις είχαν τη σκέψη και την καλή πρόθεση, αλλά οι δύο νόμοι μας αντιμετώπισαν την αθλητική βία μέσα στα γήπεδα», κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

«Η τεχνολογία είναι εδώ για να δίνει λύσεις στην καθημερινότητα», υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος παρουσίασε τα στοιχεία από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της αθλητικής βίας: 1.485.012 προσωποποιημένα εισιτήρια (67% στο ποδόσφαιρο, 33% στο μπάσκετ), εκ των οποίων 235.340 ανηλίκων και 26.018 αλλοδαπών, 17.139 αιτήματα εξυπηρέτησης στο support.gov.gr.

«Υπήρχαν 966 κάμερες, που απλά υπήρχαν στα γήπεδα. Μετά τον Φεβρουαρίου του 2024 υπάρχουν 2.597 κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Δόθηκαν λύσεις σε όλα τα ερωτήματα που υπήρχαν. Τονίζω τη συνεργασία της τότε διοίκησης της Super League», πρόσθεσε ο κ. Παπαστερίου και κατέληξε: «Εάν υπάρχει βούληση, υπάρχει και τρόπος».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αναφέρθηκε σε τρία κλειδιά της επιτυχούς εφαρμογής των μέτρων: την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, την αποτελεσματικότητα της ΔΕΑΒ και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ένταξη των παραβάσεων των σχετικών μεν την αθλητική βία στις διατάξεις περί οργανωμένου εγκλήματος. Όπως τόνισε, «από τις αστυνομικές επιχειρήσεις πέριξ των γηπέδων, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για εγκληματικές ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Πρόκεται για μπράβους, διακινητές ναρκωτικών και δολοφόνους. Επιχειρησιακά υπήρξε απάντηση με την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας».

«Ήλθε η ώρα να κάνουμε ένα επόμενο βήμα, μετά την επιτυχή διεξαγωγή του τελικού του Conference League στην OPAP Arena. Να θεωρείται πλέον αυτονόητο ότι ο αθλητισμός ενώνει», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε επιπλέον τις δέκα επικείμενες νέες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, που είναι οι εξής:

Αυτοματοποιημένη διοικητική κύρωση για έργω εξύβριση και υποκίνηση σε πράξεις βίας από παράγοντες εντός γηπέδων.

Επικαιροποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων που είχε συνταχθεί το 2009.

Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΑΒ και του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών.

Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την ασφάλεια, προστασία και εξυπηρέτηση σε αθλητικές διοργανώσεις, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

Υλοποίηση των προβλέψεων για την αθλητική βία της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων.

Ψηφιακή πλατφόρμα αποκλεισμού από αγωνιστικούς χώρους για όσους βαρύνονται με κυρώσεις (black list).

Συγκρότηση νέου Σώματος Παρατηρητών και νέο πλαίσιο εκπαίδευσής τους.

Εκπαίδευση/επιμόρφωση των stewards/securities.

Διοργάνωση εκπαιδεύσεων για το προσωπικό της Αστυνομίας σε συνεργασία με UEFA/FIFA και εξειδικευμένες υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΑΒ.

Πηγή: skai.gr

