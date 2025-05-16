Μετά τη «πρεμιέρα» χθες στον Ευαγγελισμό, τα 14 νοσοκομεία που θα έχουν «βραχιολάκι» στις εφημερίες τους έως τα μέσα Ιουλίου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτά είναι τα 14 νοσοκομεία που μέχρι 15 Ιουλίου θα έχουν το ηλεκτρονικό το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών: Ευαγγελισμός, Λαϊκό, Γεννηματάς, ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Αμαλία Φλέμινγκ, Άγιος Σάββας, Άγιοι Ανάργυροι, Ρίο, Γιάννενα, Κάρπαθος, Παίδων Πεντέλης, Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Έως το τέλος του έτους σε 100 νοσοκομεία. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με τους επιπλέον τραυματιοφορείς που πιάνουν άμεσα δουλειά στα νοσοκομεία, γράφοντας:

«Στον πίνακα βλέπετε, ανά νοσοκομείο, τους επιπλέον τραυματιοφορείς που διορίζουμε με την @nkerameus και την @dypa_official για την μείωση της ταλαιπωρίας σας στις εφημερίες! 232 διορίζονται στα Τμήματα Επειγόντων περιστατικών και άλλοι 268 στα Νοσοκομεία γενικά».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας σε άλλη ανάρτησή του στο Χ σημειώνει ότι είναι σε εξέλιξη ο προγραμματισμός προσλήψεων Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στα ΤΕΠ, ως ένα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για την μείωση του μέσου χρόνου αναμονής».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, στις αναμενόμενες προσλήψεις περιλαμβάνονται 265 θέσεις. Συγκεκριμένα, 207 θέσεις νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού (121 θέσεις νοσηλευτών και 86 θέσεις προσωπικού), καθώς και 58 θέσεις ιατρών. Από τις 207 προσλήψεις, έχουν πραγματοποιηθεί οι 110 και οι υπόλοιπες 97 είναι σε εξέλιξη, ενώ από τις 58 προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, έχουν πραγματοποιηθεί οι 25 και οι υπόλοιπες 26 είναι σε εξέλιξη (7 θέσεις βγήκαν άγονες).

