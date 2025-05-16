Πένθος για τον Μακάριο Λαζαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

Βαρύ είναι το πένθος για τον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, καθώς πέθανε ο πατέρας του.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης, με μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση.

«Αγαπημένε μου πατέρα Βασίλη. Πάλεψες σαν θηρίο από τις 2 Νοεμβρίου 2024 στην εντατική του ΚΑΤ. Σήμερα όμως έφυγες από κοντά μας για πάντα. Πήγες να συναντήσεις την αγαπημένη σου Γεωργία. Θα σε θυμάμαι πάντα χαμογελαστό, ακλόνητο, δουλευταρά, έντιμο, ΑΝΘΡΩΠΟ. Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες. Καλό ταξίδι λατρεμένε μου» έγραψε ο βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

