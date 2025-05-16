Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στην Αττάλεια: Χωρίς ανακοίνωση για επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Δεν υπήρξε καθορισμός ημερομηνίας για συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Άγκυρα κατά τη χθεσινή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στην Αττάλεια.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου ΥΠΕΞ κ-μ ΝΑΤΟ στην Αττάλεια



FM George Gerapetritis’ mtg w/ Türkiye FM @HakanFidan on the sidelines of #NATO Informal #ForMin Mtg in Antalya pic.twitter.com/CBq3aTdqza — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 15, 2025

Ερντογάν: «Είμαστε στην κορυφή στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη»

«Τώρα πουλάμε αεροσκάφη στην Ισπανία. Προσέξτε, στην Ισπανία, όχι σε καμιά χώρα της πλάκας» είπε ο Τούρξκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ερντογάν: «Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην πρώτη τριάδα σε παγκόσμια κλίμακα ειδικά στα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Φτάσαμε πλέον σε μια θέση όπου είμαστε δαχτυλοδειχτούμενοι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που πριν λίγο καιρό δεν παρέχονταν στη χώρα μας λόγω ψεύτικων δικαιολογιών. Τώρα τα δικά μας γίνονται αντικείμενο θαυμασμού παγκοσμίως.

Ενώ ήμασταν μια χώρα που χτυπούσε τις πόρτες των άλλων για να αγοράσει προϊόντα, δόξα τω Θεώ, τώρα έχουμε γίνει μια χώρα χτυπούν την πόρτα μας. Θέλουμε να πετύχουμε την ίδια ιστορία επιτυχίας με το εκπαιδευτικό μας αεροσκάφος, Hürjet. Χθες, υπογράψαμε μια σημαντική συμφωνία για το έργο μας Hürjet στην Ισπανία. Προσέξτε, λέω Ισπανία όχι οποιαδήποτε χώρα της πλάκας. Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, η Airbus και η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία (TAI) θα συνεργαστούν για να εισάγουν το Hürjet στον στόλο της Διοίκησης της Ισπανικής Αεροπορίας».

Σενάριο άσκησης τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έκαναν επιθέσεις σε νησιά.

Αρχηγός ναυτικού: «Αλλάξαμε τα δεδομένα της ναυμαχίας»

Μπαϊρακτάρ: Κάνουμε βήματα όπως ο Μωάμεθ ο πορθητής. Όποιος κάνει καινοτομίες ανοίγει νέα σελίδα στην Ιστορία».



Eρτζουμέντ Τατλιόγλου, αρχηγός τουρκικού ναυτικού: «Όπως ξέρετε είχαμε κάνει ήδη τη βολή του πυραύλου Atmaca από το υποβρύχιο. Ενώ σήμερα ήταν σημαντικό βήμα, η απονήωση των μη επανδρωμένων TB-3 και η βολή που κάναμε σε στόχους. Τα TB-3 δεν ήταν μόνο σταθμευμένα στο πλοίο Anadolu. Αλλά με τις σημερινές βολές το τουρκικό. Ναυτικό. άνοιξε νέους δρόμους στις ναυμαχίες. Τα TB-3 άλλαξαν πολλά δόγματα της ναυμαχίας. Στις αμφίβιες επιχειρήσεις, στον έλεγχο των μη επανδρωμένων σκαφών όπως και στις υποβρύχιες επιχειρήσεις μη επανδρωμένων σκαφών.

Σελτσούκ Μαϊρακτάρ, γενικός διευθυντής ΒΑΥΚΑR: Τώρα στην ιστορία ανοίξαμε μια νέα σελίδα. Προχωράμε βήμα-βήμα. Όπως οι πρόγονοι μας έκαναν στο Εργκενεκόν όπου τρύπησαν να βουνά και άνοιξαν τις πύλες ενός νέου κόσμου, όπως ο Σουλτάνος ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε αλλάξει τα δεδομένα και προχώρησε τα σκάφη από τη στεριά. Κι αυτό που κάναμε τώρα είναι μια καινοτομία στις ναυμαχίες. Επίσης, ξέρετε την πορεία της ιστορίας την καθορίζουν αυτοί που κάνουν καινοτομίες.

