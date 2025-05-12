Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε πως έκανε μεταμόσχευση μαλλιών.

«Με εντυπωσιάζει υπερβολικά η ανάγκη των συμπολιτών μου να ασχολούνται με τις τρίχες μου», είπε αρχικά, και σημείωσε: «Θέλω να είμαι ειλικρινής, ναι έκανα μεταμόσχευση τριχωτού της κεφαλής, διότι είχα μια αραίωση και γενικά θεωρώ πως οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν να βελτιώνονται εάν και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος», ανέφερε ο υπουργός, ενώ αποκάλυψε και πού έκανε την μεταμόσχευση.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

