Κασσελάκης: «Δεν τίθεται θέμα συγχώνευσης με την Πλεύση Ελευθερίας» - Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη

Εξηγήσεις για την πολιτική σύμπλευση με την Πλεύση Ελευθερίας για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοίνωσε στο συνέδριο του κόμματός του, μετά το «άδειασμα» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Μετά από μια εκτενή συζήτηση, η δημοκράτισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας, υιοθετούν τα κατηγορητήριά που έχουμε ήδη ετοιμάσει. Θα δουλέψουμε μαζί τις αμέσως ερχόμενες μέρες για να τα εμπλουτίσουμε και για να θέσουμε προ των ευθυνών τους όλους τους άλλους βουλευτές που επικαλούνται το αίτημα για Δικαίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο κ. Κασσελάκης, σημειώνοντας πως «μαζί με τη Ζωή κι όλους εσάς θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης».

«Δεν ισχύει αυτό που ειπώθηκε με τον τρόπο που ειπώθηκε και δεν ξέρω και γιατί ειπώθηκε με αυτόν τον τρόπο… τα κατηγορητήρια τα λεγόμενα εγώ δεν τα έχω δει, μου τα έστειλε σήμερα», του απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δείχνοντας πως κινείται σε άλλο μήκος κύματος.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε σήμερα, Δευτέρα: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει αποδεχτεί την προσέγγιση να πάνε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και ο πρωθυπουργός ενώπιον προανακριτικής και δικαστηρίου. Είναι ζήτημα ουσίας και όχι μικροπολιτικής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει 6 βουλευτές, εμείς έχουμε 6 βουλευτές, υπάρχουμε ανεξάρτητοι, να δούμε και τα άλλα κόμματα που δήθεν επικαλούνται την δικαίωση. (…) Εάν η κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι έγκριτος νομικός, εάν θεωρεί πως πρέπει να επεκταθούν τα κατηγορητήρια, να συμπληρωθούν εφόσον χρειάζεται. Το σημαντικό είναι ποιοι άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης θα τολμήσουν να φέρουν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους όσους ευθύνονται ενώπιον της δικαιοσύνης».

Σημείωσε πως με την Πλεύση Ελευθερίας έχουν κοινές θέσεις, χωρίς όμως να υπάρχει θέμα συγχώνευσης.

«Οι θεωρίες περί συγχωνεύσεων είναι δημοσιογραφικές θεωρίες. Επικεντρωνόμαστε στην ουσία που είναι πως η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι το μόνο άλλο άτομο που ηγείται κόμματος που έχει συμπλεύσει με την προσέγγισή μας», είπε.

Επίσης, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, λέγοντας πως: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός όλων των κακουργημάτων. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν γνώριζε, να μας το πει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που παρακολουθούσε τη μισή χώρα με το Predator να μη γνώριζε το μπάζωμα – ξεμπάζωμα λίγες μέρες μετά;».

Αναφορικά για την καταδίκη του για το Πόθεν Έσχες, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζω πλέον εάν σε αυτή τη χώρα μπορεί κάποιος να βρει το δίκιο του. Όλο αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα πρέπει να πάει σπίτι του. Μόνο ένας μπορεί να το πετύχει, ο ελληνικός λαός. Με τους ίδιους και τους ίδιους δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.