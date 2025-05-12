«Η μείωση στην αναμονή για χειρουργείο ανέρχεται στο 50% μέσα σε έναν χρόνο με τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επανέλαβε ότι τα απογευματινά χειρουργεία είναι δωρεάν μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια θα γίνονται επ' αμοιβή. Τόνισε επίσης ότι το τελευταίο δίμηνο υπάρχουν περισσότεροι γιατροί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στη χώρα.

«Μόνο στην Αττική έχουν προσληφθεί 25 γιατροί και 100 τραυματιοφορείς, ενώ έχει καλυφθεί το 70% των κενών σε αγροτικούς γιατρούς».

Ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι στην πλατφόρμα finddoctors.gov.gr έχουν ενταχθεί τα Κέντρα Υγείας, οι Τοπικές Μονάδες Υγείας της χώρας, καθώς και οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ εντάσσονται σταδιακά και ιδιώτες γιατροί που το επιθυμούν.

Πρόσθεσε ότι σε έναν μήνα θα έχουν συνδεθεί και οι γιατροί των δημοσίων νοσοκομείων.

Πηγή: skai.gr

