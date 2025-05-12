Χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που διαχειρίζεται την τεχνολογία, δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα, τόνισε μιλώντας στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

«Χωρίς ανθρώπους δεν κάνουμε τίποτα. Το κυριότερο αν θέλετε πλεονέκτημα στην ανταγωνιστικότητα, είναι ο άνθρωπος και ακολουθεί η τεχνολογία», υποστήριξε στην παρέμβασή του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Η παρέμβαση του κ. Αυτιά έχει η εξής:

Κυρία Επίτροπε,

Ισπανίδα εσείς, Έλληνας έχω κοινά σημεία με την ανταγωνιστικότητα. Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ανταγωνιστικότητα χωρίς τον άνθρωπο, το κυριότερο αν θέλετε πλεονέκτημα στην ανταγωνιστικότητα είναι ο άνθρωπος και ακολουθεί η τεχνολογία. Χωρίς ανθρώπους δεν κάνουμε τίποτα. Άρα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Θα πρέπει να δοθούν έμπρακτες αποδείξεις, ότι η Ευρώπη μπορεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε αρκετά σημεία για αυτό το σημείο. Το σημείο της ανάπτυξης, που είναι το ζητούμενο και μάλιστα με αυτά, οι οποίες είναι συγκλονιστικές σε ό,τι αφορά τον πλανήτη. Αποτελεί την καρδιά της οικονομίας η μεσαία επιχείρηση, οι ελεύθεροι μικροεπαγγελματίες, οι απλοί εργαζόμενοι που δίνουν την ψυχή τους. Άρα για να έχουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, πρέπει να έχουμε ευχαριστημένους και ικανοποιημένους εργαζομένους. Μπορούμε να πετύχουμε, αν ο παράγοντας που φέρνει την τεχνολογία στην πρώτη γραμμή, τον άνθρωπο αλλά και την απόδοση. Αυτά τα τρία κυρίαρχα στοιχεία μας συνοδεύουν τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά.

