Γεωργιάδης για Τέμπη: Καταρρέουν οι ασυναρτησίες και η σκευωρία της συγκάλυψης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στη Βουλή, με φόντο το αλαλούμ που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες επί του πορίσματος του Οργανισμού Διερεύνησης Ατυχημάτων και την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει πως «καταρρίπτονται με πάταγο οι ασυναρτησίες και η σκευωρία περί συγκάλυψης».

«Θα περίμενε κάποιος ειδικά σήμερα, ότι εσείς από ένα κόμμα που δυστυχώς για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών δηλητηριάσατε με το τεράστιο ψέμα για τη μεταφορά παράνομου φορτίου και όλων των υπολοίπων ανοησιών που σήμερα καταρρίπτονται με πάταγο, τις ασυναρτησίες που ακούμε στα κανάλια τους διάφορους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είχαν ξεχάσει να γραφτούν στο ΤΕΕ, το πως είχαν εμπλακεί ότι θα έχετε σήμερα στη Βουλή μια σχετική συστολή. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να τη βρείτε εσείς; Αν είχατε λίγο ντροπή θα ήσασταν στην Πλεύση Ελευθερίας; Προφανώς όχι», υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Αλέξανδρου Καζαμία για τις καταγγελίες περί συλλογής προσωπικών δεδομένων των τραυματιών του συλλαλητηρίου των Τεμπών, τις οποίες και διέψευσε κατηγορηματικώς.

«Βγαίνετε και λέτε ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν αφορά κανέναν. Το θυμάστε; Και τώρα όλη η κοινωνία ζητά να βγει η αλήθεια. Πηγαίνετε στο Ισραήλ, την ώρα που διαπράττει γενοκτονία, για να μάθει για το σύστημα Υγείας. Έχετε μέσα τον αυταρχισμό. Είστε το πρωτοπαλίκαρο της Ακροδεξιάς», υποστήριξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, επιμένοντας στις καταγγελίες περί συγκάλυψης.

«Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο λαός δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη, εγώ είπα πως δεν ενδιαφέρεται για το αν θα γίνει Εξεταστική ή Προανακρτική», απάντησε ο υπουργός Υγείας, στρέφοντας τα βέλη του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Εσείς και η αλήθεια τι σχέση έχετε ακριβώς; Το μόνο που ενδιαφέρεστε είναι αυτή η υπόθεση να μη φτάσει ποτέ στα δικαστήρια. 5 χρόνια ν' αργήσει, θα πανηγυρίσει η Κωνσταντοπούλου. Έχετε εξαιρετικά ιδιοτελές πολιτικό συμφέρον να μην ξεκινήσει αυτή η δίκη και κάνετε ότι μπορείτε για να πάρετε περισσότερες ψήφος και υλικά οφέλη από αυτό», τόνισε ο Υπουργός, κάνοντας ειδική αναφορά και σε όσα είχε υποστηρίξει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον οδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. «Πρόκειται περί παλαβομάρας, συκοφαντίας και ψέματος. Η αρχηγός σας σπίλωσε τη μνήμη ενός νεκρού, για να υπονοήσει ότι ο αποθανών ήταν λαθρέμπορος και είχε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον είπε λαθρέμπορο και δε σας πείραξε. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, δε σας βγήκε το ένα παραμύθι», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας μάλιστα πως η κυβέρνηση δεν αντέδρασε όσο έγκαιρα έπρεπε για να αντιμετωπίσει τη βλάβη από τη «ψευτιά», όπως είπε, περί συγκάλυψης και από τα περί ξυλολίου και λαθρεμπορίου «που σήμερα ο λαός βλέπει ότι είναι όλα ψέματα».

«Ένα κράτος που θαυμάζω ναι, είναι το κράτος του Ισραήλ. Για το σύστημα υγείας. Για τη φιλοπατρία του για τη δημοκρατία του. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση», είπε ο κ. Γεωργιάδης αναφορικώς με τις αιτιάσεις του βουλευτή για την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.