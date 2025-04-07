Κυρανάκης: Πρόθεση για νομοθετική ρύθμιση για αποζημίωση οικογενειών των 2 εργαζομένων στο κυλικείο συρμού των Τεμπών

Την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοθετική ρύθμιση για να «υποχρεώσουμε» τη Hellenic Train και την εταιρεία τροφοδοσίας Χούτος, να αποζημιώσουν τους συγγενείς των δύο εργαζομένων στο κυλικείο του επιβατηγού συρμού των Τεμπών, επανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Θεανώς Φωτίου.

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε επιστολή «στην οποία ζητώ τα όποια, απολύτως τυπικά νομικά εμπόδια, μεταξύ της ίδιας της εταιρείας και της αναδόχου, η οποία έχει τη λειτουργία των κυλικείων μέσα στα δικά της τρένα, να ξεπεραστούν άμεσα, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις». Όπως τόνισε, «αν αυτό δεν συμβεί στο άμεσο επόμενο διάστημα, δεσμεύομαι ότι στο πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει από το υπουργείο μας, το θέμα θα ρυθμίζεται νομοθετικά, μαζί με το υπουργείο Εργασίας, ώστε να πάρουν τις αποζημιώσεις, ακόμα και αν χρειαστεί κρατική επέμβαση από την κυβέρνηση μας» είπε ο κ. Κυρανάκης.

Είναι ηθικό και πολιτικό χρέος της κυβέρνησης να αποζημιωθούν οι συγγενείς των δύο αυτών νεκρών εργαζομένων στο κυλικείο, και να μην οδηγούνται ουσιαστικά στα δικαστήρια για να λάβουν την αποζημίωση που τη δικαιούνται, είπε η ερωτώσα βουλευτής, Θ. Φωτίου. Τόνισε μάλιστα ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχει «συνευθύνη» της Hellenic Train και της εταιρείας κέτεριγκ για την αποζημίωση.

«Το μείζον είναι ότι κάποια άνθρωποι, συγγενείς αυτών των θυμάτων, αισθάνονται μόνοι. Αισθάνονται, όπως σωστά αναφέρετε ότι δύο εταιρείες τα ρίχνει μία στην άλλη για να μην αποζημιώσουν. Και αυτό είναι λάθος» είπε ο κ. Κυρανάκης στην κα Φωτίου και συνέχισε: «Εγώ με την επιστολή μου δε ρωτάω. Απαιτώ να αποζημιώσουν. Και αν δεν το κάνουν, θα φέρουμε δική μας νομοθετική ρύθμιση για να τους υποχρεώσουμε να αποζημιώσουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

