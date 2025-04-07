Στις εξελίξεις γύρω από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφέρεται με δήλωση του από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει τη συγκάλυψη».
Συγκεκριμένα στη δήλωση του αναφέρει: «Το πέπλο συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών όλο και απλώνεται. Από εκεί που η κυβέρνηση είχε «ευαγγέλιο» το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, τώρα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Το αμφισβητεί, με τη συμμετοχή ακόμη μια φορά και της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».
Γενικεύοντας ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει: «Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν τους ενδιαφέρει η δικαιοσύνη. Βρίσκονται σε πανικό. Το μόνο που θέλουν είναι να καλύψουν τις δικές τους ευθύνες: και για το έγκλημα των Τεμπών και τη σύγκρουση, αλλά και για τη συγκάλυψη, η οποία ακολούθησε. Η κοινωνία ζητά οξυγόνο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από όλες τις πλευρές -και στο Ευρωκοινοβούλιο, και στην ελληνική Βουλή, αλλά και μέσα στην κοινωνία- θα αποκαλύψει τις ευθύνες τους. Και οι ευθύνες θα αποδοθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».
