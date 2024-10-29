Φρέντη Μπελέρης: Δέχθηκε επίθεση με αυγά στα Τίρανα – Βίντεο 

Επίθεση με αβγά δέχθηκε σήμερα έξω από το αλβανικό Κοινοβούλιο στα Τίρανα ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα ως μέλος της Επιτροπής Διακοινοβουλευτικής Διασύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας.

Όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος, με επιφύλαξη, σήμερα αναμενόταν η, κατά πολλούς, συνάντηση της χρονιάς στα Τίρανα, καθώς ο Φρέντης Μπελέρης θα είχε την πρώτη του θεσμική συνάντηση με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, μετά την αποφυλάκισή του, με θέμα τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε τελικά καθώς - σύμφωνα με το himara.gr - ο Ράμα επικαλέστηκε ανειλημμένες υποχρεώσεις και φόρτο εργασίας.

Παρόλα αυτά, ο Αλβανός πρωθυπουργός φρόντισε νωρίς το πρωί να επισκεφθεί ιδιωτικά και χωρίς κάμερες το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν οι ευρωβουλευτές για να συνομιλήσει μαζί τους, αφού φρόντισε πρώτα να ενημερωθεί πως στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν διέμενε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

