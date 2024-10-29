Τασούλας: Η μετανάστευση είναι παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί διεθνή συνεργασία

Τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο κοινοβουλευτικός διάλογος για την βιώσιμη και στρατηγική προσέγγιση στο μεταναστατευτικό και προσφυγικό ζήτημα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) που συνέρχεται σήμερα στα Ιωάννινα.

Ο κ. Τασούλας επισήμανε την ανάγκη των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των πολιτών, μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο, με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και στρατηγική προσέγγιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η μετανάστευση δεν είναι μόνο εθνικό ή περιφερειακό ζήτημα, αλλά μία παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί διεθνή συνεργασία και συνεκτική προσέγγιση και πρόσθεσε ότι «οι κοινές προκλήσεις επιβάλλουν κοινή αντιμετώπιση, ευρύτερη συνεργασία, κοινό σχέδιο δράσης και συνέργεια τόσο σε διακυβερνητικό, όσο και σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο».

Ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι «διανύουμε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων και καθοριστικών γεωπολιτικών εξελίξεων και «η διεθνής κοινότητα οφείλει και πρέπει να αντιδράσει».

Υπενθύμισε πως η εμπέδωση της ειρήνης, η σταθερότητα, η ασφάλεια, η προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και η ευημερία των λαών αποτέλεσαν βασικές αρχές της περιφερειακής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι περιφερειακοί οργανισμοί και οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις με τους επιμέρους στόχους τους.

Ο πρόεδρος της Βουλής, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «η προάσπιση αυτών των αρχών αποτελεί χρέος κι ευθύνη όλων μας» και «θα πρέπει να διαμορφώσουμε μία κοινή πολιτική, δίκαιη και αποτελεσματική, που θα βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, θα αξιοποιεί και θα εφαρμόζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα προβλέπει την προώθηση οδών νόμιμης ασφαλούς μετανάστευσης, καταπολεμώντας, παράλληλα, τα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών και θα προωθεί τις επιστροφές. Σημαντική πτυχή στην επίλυση του προβλήματος είναι, επίσης, η ομαλή κοινωνικό-οικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες υποδοχής, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ως αναγκαία συνθήκη για την κοινωνική συνοχή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

