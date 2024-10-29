Σειρά συναντήσεων στα Τίρανα, όπου ήδη βρίσκεται η Επιτροπή Διακοινοβουλευτική Διασύνδεσης Αλβανίας – ΕΕ, θα έχει ο Ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης.

«Θα έχουμε μία σειρά συναντήσεων στα Τίρανα και είναι στο πρόγραμμα και μία συνάντηση με τον κ. Ράμα. Είναι η πρώτη φορά μετά την καταδίκη μου και την περιπέτειά μου που θα τον συναντήσω, εάν γίνει η συνάντηση. Μπορεί να στείλει κάποιον από τους συνεργάτες του» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Φρ. Μπελέρης.

«Όποιος και να έρθει και σε όλες τις συναντήσεις που θα έχουμε εδώ θα θέσω τις θέσεις μας που είναι το δικαίωμα της μειονότητας των ενωτικών στον αυτοπροσδιορισμό, στο περιουσιακό, της γλώσσας και της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και όλα αυτά τα δικαιώματα, τα οποία είναι καταχειρημένα από διεθνείς συμβάσεις, τα έχει υπογράψει και η Αλβανία και δυστυχώς έως σήμερα δεν έχουν γίνει σεβαστά» σημείωσε.

Σχετικά με την ενδεχόμενη συνάντησή του με τον Έντι Ράμα τόνισε: «Σίγουρα είναι πολύ λυπηρό και εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι με διαδικασίες δεν με άφησε να εκπροσωπήσω τους πολίτες της Χειμάρρας που με εξέλιξαν δήμαρχο.

Δεν πρόκειται ποτέ αυτό να το ξεχάσω αλλά τώρα όπως ξέρετε με την κίνηση του πρωθυπουργού να με χρήσει υποψήφιο και με την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών είμαι ευρωβουλευτής. Από αυτό το μετερίζι θα παλέψω για τα ίδια δικαιώματα ίσως και με μεγαλύτερη δύναμη. Σε ότι θα την προσωπική μου περιπέτεια ασφαλώς και δεν το ξεχνάω ποτέ αλλά ξέρετε πως είναι η ανθρώπινη φύση. Όταν ένα πρόβλημα ξεπερνιέται πάμε στο επόμενο και για μένα έχει σημασία τώρα τι θα πετύχουμε ως ελληνισμός από δω και πέρα».

Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σαν να έχει πάρει η χεράκι – κεράκι και να την οδηγεί Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ελλάδα είναι σταθερή στην πολιτική της και σωστά για την ένταξη των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Αλβανία. Η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο της Αλβανίας. Αν ο κ. Ράμα και η αλβανική διοίκηση θέλουν την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι έχει κανόνες και πρέπει να τους σεβαστεί» σημείωσε.

