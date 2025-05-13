«Τα τεράστια ψεύδη και οι κατηγορίες περί συγκάλυψης κατέρρευσαν», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

«Είχαμε δυνάμεις εντός και εκτός, που επιθυμούσαν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, τονίζοντας ότι σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τα Χριστούγεννα είχαν ενεργοποιηθεί στο διαδίκτυο 50.000 ψεύτικοι λογαριασμοί από χώρα του εξωτερικού που ενημέρωναν για τα Τέμπη.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να υιοθετεί τερατολογίες και να καταθέσει πρόταση μομφής για να πέσει η κυβέρνηση, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να αποφανθεί.

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους «δήθεν πραγματογνώμονες» που τοποθετήθηκαν για την υπόθεση.

«Μία σοβαρή έρευνα στη χώρα μας πέρα από τη δικαστική, θα αφορούσε τι συνέβη και μία ολόκληρη κοινωνία μπήκε σε μία συναισθηματική παράκρουση, παραπλανημένη, με κίνδυνο που εν τέλει απειλούσε τη χώρα", ανέφερε.

«Είναι ένα εθνικό ζήτημα, δεν είναι απλό ζήτημα», πρόσθεσε.

