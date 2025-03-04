Εξόφθαλμη απόπειρα κομματικής εκμετάλλευσης μιας εθνικής τραγωδίας, με αστήριχτες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, καταλόγισε στην Αντιπολίτευση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι ο ίδιος αισθάνεται πάρα πολύ καλά μέσα του γιατί με την θεσμική του ιδιότητα συνέβαλε, ώστε να επιταχυνθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

«Αυτό που εξελίσσεται σήμερα στη Βουλή από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης είναι σε απόλυτη δυσαρμονία με τα αιτήματα του κόσμου. Είναι μία βαθύτατη υποκρισία κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Είναι μία εξόφθαλμη απόπειρα κομματικής εκμετάλλευσης μιας εθνικής τραγωδίας. Και βρισκόμαστε μπροστά ξανά σε αστήριχτες κατηγορίες συγκάλυψης, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς να προσδιορίζεται, ούτε κατ ελάχιστον τι επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί και ποιος να καλυφθεί».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, για τη σύσταση Προανακριτική Επιτροπής που θα διερευνήσει ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

«Αν είχαν ένα χαρακτηριστικό αυτά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν ότι επρόκειτο για αυθόρμητα, ακομμάτιστα παντελώς συλλαλητήρια. Η κυβέρνηση πήρε με καθαρό και εύγλωττο τρόπο τα μηνύματα. Κατάλαβε ότι υπάρχει αίτημα και απαίτηση να λάμψει η αλήθεια, υπάρχει αίτημα να απονεμηθεί δικαιοσύνη, με την τιμωρία των ενόχων και υπάρχει ένα αίτημα που συνοψίζεται στη φράση «ποτέ ξανά». Δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξει ριζική επέμβαση για την αντιμετώπιση των παθογενειών του κράτους.

Ταυτόχρονα υπήρξε ένα πάρα πολύ καθαρό μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα, ότι μην επιχειρήσετε να εκμεταλλευτείτε κομματικά αυτή τη μεγάλη συμμετοχή του λαού σε αυτές τις εκδηλώσεις», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά μέσα μου γιατί η θεσμική μου αυτή ιδιότητα, μου έδωσε την δυνατότητα να μπορέσω να συμβάλω στην υπόθεση αυτή διευκολύνοντας την ανάκριση με την διάταξη να μπορέσει να ακούσει ο ανακριτής επιταχύνοντας την δίκη με τη διάταξη να αφαιρεθούν τα δικαστικά συμβούλια και ετοιμάζοντας τον χώρο να γίνει η δίκη, έστω και αν μπορεί να ξεκινήσει αύριο», επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, επέκρινε έντονα την στάση της Αντιπολίτευσης, -κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ- τονίζοντας ότι «απέναντι στο αίτημα του κόσμου για την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων, η στάση τους είναι μια μόνιμη και διαρκής συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της δικαιοσύνης».

«Σημειώνω στα θετικά, ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης ανακρούει πρύμνα και σήμερα δήλωσε ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη παρά τις όποιες επιφυλάξεις του», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, ενώ συνέχισε την επίθεση του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας:

«Δεν είχε τελειώσει ακόμα η παρουσίαση του πορίσματος από την διοίκηση του Οργανισμού και ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε μία συνέντευξη για να πει ότι τώρα, με βάσει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ , έχω όλα τα στοιχεία που θέλω για να κάνω πρόταση μομφής στη κυβέρνηση. Όμως αυτό το πόρισμα, το οποίο θεωρήθηκε θέσφατο από τον κ. Ανδρουλάκη, έχει μία ρητή διατύπωση που λέει ότι, δεν υπήρξε καμία μα καμία πολιτική εντολή ή παρέμβαση, καμία πολιτική κατεύθυνση, καμία μα καμία πολιτική καθοδήγηση για την επέμβαση στο χώρο».

«Εμείς εισηγούμαστε ότι πρέπει η υποκρισία σας να πάρει τέλος. Γι αυτό λέμε ότι η πρόταση σας για την Προανακριτική , επειδή ακριβώς είναι υποκριτική, είναι η μεγαλύτερη πολιτική ευκαιρία να αποδειχτεί η υποκρισία σας. Και θα ψηφιστεί. Η κυβέρνηση κινείται σε αυτό το πλαίσιο που έχετε θέσει, γιατί ακριβώς θέλει να σας αφαιρέσει κάθε ψήγμα υποκρισίας», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί, κάνοντας πράξη τα αιτήματα της κοινωνίας, απορρίπτοντας την υποκρισία και την κομματική ιδιοτέλεια της Αντιπολίτευσης».

«Να είστε βέβαιοι ότι σε μια υπόθεση που μετέχουν 250 δικηγόροι, που έχει δηλώσει συμμετοχή και παράσταση η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, σε μία δικογραφία τεράστια, τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί και τίποτα δεν θα κρυφτεί.

Η αλήθεια θα φανεί, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και οι παθογένειες του κράτους θα νικηθούν», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

