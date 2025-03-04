Του Γιάννη Ανυφαντή

Την παραίτησή του από την θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε από το βήμα της Βουλής, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, καλώντας το σώμα να υπερψηφίσει την πρόταση παραπομπής του σε προανακριτική έρευνα, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αδικήματα που του αποδίδει η αντιπολίτευση είναι αβάσιμα και προσβλητικά.

Ο παραιτηθείς υφυπουργός τόνισε ότι έφτασε στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά την σύγκρουση των δύο συρμών, όταν οι αποφάσεις για παρέμβαση στον χώρο είχαν ήδη ληφθεί από «επιχειρησιακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες».

Μάλιστα ο πρώην Υφυπουργός επικαλέστηκε το σημείο 568 του Πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όπου αναφέρεται πως η Δικαιοσύνη έλαβε όλες τις σημαντικές αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στο σημείο του δυστυχήματος. «Σύμφωνα με το Πόρισμα, στο σημείο 568, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει «ότι ο Ανακριτής επέβλεπε την έρευνα και ότι οι όποιες σημαντικές αποφάσεις, όπως ο τερματισμός της αναζήτησης ανθρώπινων λειψάνων και η μεταφορά των πάντων (everything) στο Κουλούρι, έγιναν υπό́ την προφορική έγκριση του Ανακριτή» τόνισε ο ίδιος. Ο κ. Τριαντόπουλος υποστήριξε ότι την παρουσία του στον τόπου του δυστυχήματος, ανέλαβε δύο ζητήματα, «το πρώτο αφορούσε την κρατική βοήθεια και την στήριξη των οικογενειών των θυμάτων» και το δεύτερο ήταν «η ενημέρωση της κοινής γνώμης».

«Η ανάγκη για πολιτική ωριμότητα και η προσήλωση στις θεμελιώδεις βάσεις της δημοκρατίας, προβάλλει σήμερα επιτακτική. Από το ίδιο βήμα, πριν από περίπου ένα χρόνο, είχα υπογραμμίσει πως «για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Για μένα η ‘καρέκλα’ δεν είναι αυτοσκοπός», σημείωσε ο παραιτηθείς υπουργός. «Το ήθος μου, η πίστη μου στο δίκιο, στο καλό και την αλήθεια, η προσήλωσή μου στον ορθό λόγο, η αγάπη μου για την πατρίδα, μου επιβάλλει συνειδησιακά να σας ζητήσω – με πίστη στην ακεραιότητά σας – να υπερψηφίσετε την αβάσιμη και προσβλητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι με γαλούχησαν οι γονείς μου. Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Καμία σκιά. Καμία λάσπη. Καμία σκευωρία. Μόνο αλήθεια και φως», πρόσθεσε.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Τριαντόπουλου:

«Όταν το 2019 εισήλθα στην πολιτική, δεν διανοήθηκα ποτέ ότι θα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση. Ότι θα ήμουν στο επίκεντρο μιας σημαντικής κοινοβουλευτικής συζήτησης για μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες τραγωδίες. Τραγωδία, για την οποία είναι εύλογη η ανάγκη να αναζητηθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις προς κάθε κατεύθυνση. Μία ανάγκη που εκφράστηκε συλλογικά και ηχηρά από την κοινωνία στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και την οποία, φυσικά, ακούμε και ανταποκρινόμαστε. Με αλήθεια, δικαιοσύνη και υπευθυνότητα απέναντι στην πολιτική σκοπιμότητα και την τοξικότητα, που υπονομεύει τη δημοκρατία μας.

Η ανάγκη για πολιτική ωριμότητα και η προσήλωση στις θεμελιώδεις βάσεις της δημοκρατίας, προβάλλει σήμερα επιτακτική. Από το ίδιο βήμα, πριν από περίπου ένα χρόνο, είχα υπογραμμίσει πως «για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Για μένα η ‘καρέκλα’ δεν είναι αυτοσκοπός». Για αυτό, λοιπόν, και όπως κατέστησα σαφές προ ημερών, υποβάλλω σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το χαρτοφυλάκιο της κρατικής αρωγής.

Αυτό ήταν και είναι το χαρτοφυλάκιό μου, η κρατική αρωγή. Η κρατική αρωγή που δημιουργήθηκε, όλη αυτή την περίοδο, από το μηδέν. Με έργο μετρήσιμο σε κάθε γωνία της πατρίδας μας και σε συνεργασία με όλους. Έργο απτό για πολλές δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενους, με πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις μόνο την τελευταία περίοδο. Αυτή είναι η αρμοδιότητά μου, η αρωγή του κράτους μετά από φυσικές καταστροφές. Η κρατική αρωγή, όχι η πολιτική προστασία. Και πριν, ως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αυτό ήταν το χαρτοφυλάκιό μου. Με αυτή την αρμοδιότητα βρέθηκα, μέρες μετά το συμβάν, στη Λάρισα, και – έπειτα – στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος. Αυτή ήταν άλλωστε και η πρώτη ενημέρωση από τα μέσα, πως μεταβαίνω στη Λάρισα «προκειμένου να συντονίσω τις ενέργειες για την κρατική βοήθεια και τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων».

δήλωση που εστίασε στις έρευνες των αρμοδίων επί της ταυτοποίησης των θυμάτων, στην ενημέρωση των οικογενειών, στις συστάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και στη διαχείριση του πένθους για κάθε οικογένεια.

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης, ήταν το δεύτερο σκέλος της παρουσίας μου εκεί. Όσο προχωρούσε το έργο των επιχειρησιακών παραγόντων, συμμετείχα στην ενημέρωση – με δηλώσεις και δελτία τύπου – για την πρόοδο των ενεργειών. Πάντα με ενημέρωση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που ήταν υπεύθυνοι για αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιοποιήθηκαν από πλευράς μου μέσω δελτίων τύπου ή συνεντεύξεων πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την ταυτοποίηση των θανόντων, την εξέλιξη της υγείας των νοσηλευόμενων, και την πορεία αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής. Σε αυτές τις δημοσιεύσεις, εάν δεν πέσουν θύμα κακόπιστης κοπτοραπτικής και διαστρέβλωσης, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αναφέρομαι για όλες ή πολλές πτυχές του έργου του κρατικού μηχανισμού εκείνες τις ημέρες. Δεν γίνεται να απομονώνονται επιλεκτικά τρεις λέξεις για να θρέψουν ένα φαντασιακό σενάριο, και να αποκλείονται τρεις παράγραφοι. Όλες οι δηλώσεις μου είναι αναρτημένες στην προσωπική μου ιστοσελίδα από την πρώτη στιγμή.

Αυτή είναι η θέση μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό προκύπτει και από όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αλήθεια, αναφέρει κανείς ότι του έδωσα εντολή για κάποια δόλια πράξη «συγκάλυψης»; Όχι. Αναφέρει κανείς ότι τον παρεμπόδισα στο έργο του; Όχι. Αναφέρει κανείς ότι του ζήτησα να συμπράξουμε για να «καλύψουμε» κάτι – άγνωστο τι; Όχι. Αναφέρει κανείς ότι του πρότεινα να παραβεί τις αρμοδιότητές του και να κάνει έκνομες ενέργειες, ή ότι δεν τον απέτρεψα προς τούτο; Όχι. Αναφέρει κανείς ότι με τον όποιο τρόπο ενίσχυσα, υποτίθεται, ψυχικά κάποιον, στο να παραβεί εκείνος το καθήκον του – που γιατί να το παραβεί; Όχι. Αναφέρεται οπουδήποτε η οποιαδήποτε σχέση μου με άγνωστους λαθρέμπορους ή άλλους που είχαν υποτιθέμενο όφελος από το να «συγκαλυφθεί» το οτιδήποτε άγνωστο; Όχι. Αναφέρεται πουθενά αλλού το όνομά μου, πέραν της αναφοράς ότι επισκέφθηκα το χώρο του δυστυχήματος; Όχι.

Και αφού δεν αναφέρεται κάτι, τότε κατά την αντιπολίτευση, με την παρουσία μου και με τη σιωπή μου μεθόδευσα την υποτιθέμενη «συγκάλυψη». Και όλα αυτά με δόλο, για να «συγκαλύψουμε» κάτι έως σήμερα απροσδιόριστο. Η μνεία περί ύπαρξης δόλου, ακόμη και ως μια αναπόδεικτη υπόθεση που δεν εδράζεται σε γεγονότα, που δεν τεκμηριώνεται από αποδείξεις, και που δεν συνάδει με τη λογική, αλλά που υποθετικά οδήγησε σε ενέργειες «συγκάλυψης», είναι ακραία προσβλητική. Είναι ακραία προσβολή για εμένα, ως πολιτικό, ως άνθρωπο, ως πατέρα.

Σε αυτή την αίθουσα όλοι γνωριζόμαστε. Δεν έχω τίποτα, ούτε να φοβηθώ, ούτε να κρύψω. Όσο δυσάρεστο και να είναι αυτό για εμένα και την οικογένεια μου, πρώτος θέλω να αναδειχθούν τα γεγονότα και η αλήθεια. Και να φανούν οι σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται από αυτή την πρόταση. Είναι ξεκάθαρο, για όποιον το βλέπει αντικειμενικά, ότι όλο αυτό σήμερα σχετίζεται με ένα και μόνο πράγμα: την ιδιότητα μου ως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Μια προσπάθεια να χτυπήσετε την Κυβέρνηση μέσω εμού. Ξέρω ότι γνωρίζετε και κατανοείτε την αλήθεια. Ωστόσο, προτιμάτε να παραμένετε εγκλωβισμένοι στη μάταιη, όπως θα αποδειχθεί, επιδίωξη των κομμάτων σας να εργαλειοποιήσουν μια μεγάλη τραγωδία.

Το ήθος μου, η πίστη μου στο δίκιο, στο καλό και την αλήθεια, η προσήλωσή μου στον ορθό λόγο, η αγάπη μου για την πατρίδα, μου επιβάλλει συνειδησιακά να σας ζητήσω – με πίστη στην ακεραιότητά σας – να υπερψηφίσετε την αβάσιμη και προσβλητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι με γαλούχησαν οι γονείς μου. Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Καμία σκιά. Καμία λάσπη. Καμία σκευωρία. Μόνο αλήθεια και φως».

Πηγή: skai.gr

