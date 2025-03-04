Για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος ειρήνης, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο FOX NEWS ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ αναφέρθηκε στις θέσεις τις Ελλάδας στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών.

«Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον ένα μέλλον που προφανώς θα περιλαμβάνει την Ουκρανία και πρέπει να έχουμε τη συναίνεση της Ουκρανίας. Όμως αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. O πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια. Είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ειρήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μία σαφή στάση προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία επιδοκιμάζουμε» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας και τον ρόλο της Ευρώπης, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «θα θέλαμε να δούμε τον τερματισμό αυτού του πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, διότι η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διατήρηση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Και φυσικά, η επόμενη μέρα θα δώσει την ευκαιρία να τεθούν ζητήματα σχετικά με την ανοικοδόμηση και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή των βαρών όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο ως προς αυτό».

«Γι΄αυτό τον λόγο η Ελλάδα έχει στηρίξει την αναβάθμιση των μηχανισμών ασφαλείας εντός της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει αυξημένες αμυντικές δαπάνες, άνω του 3% του ΑΕΠ. Και έχουμε παροτρύνει όλους τους συμμάχους μας να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Έχουμε προτείνει να αναβαθμίσει και η Ευρώπη συνολικά το ανώτατο όριο των αμυντικών δαπανών. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συλλογική άμυνα στην Ευρώπη. Και βεβαίως έχουμε προτείνει οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες να μην περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε ανώτατα όρια δαπανών, ώστε να δοθεί κίνητρο στα κράτη να επενδύσουν στην άμυνα. Η ασφάλεια είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας ευρύτερος όρος. Και οι εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όχι μόνο τυχόν στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και όλες εκείνες τις διαδικασίες που ουσιαστικά διασφαλίζουν ότι δεν θα έχουμε παρόμοια γεγονότα στο μέλλον» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

« Όσον αφορά την Ουκρανία, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει πράγματι να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ, ότι πρέπει να σταθούν μαζί με την Ευρώπη. Διότι εάν είμαστε μαζί πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας. Και ξέρετε, ως Ευρώπη, μπορούμε να παρέχουμε πολυεπίπεδες εγγυήσεις στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι είμαστε οι γείτονες και πρέπει να αναλάβουμε τη σχετική ευθύνη. Χρειαζόμαστε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να εμπλέκονται ενεργά. Αλλά βεβαίως, η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει μείζονα ρόλο» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.



Πηγή: skai.gr

