Μητσοτάκης για σχέδιο Φον ντερ Λάιεν: Καλωσορίζω το σχέδιο REARM Europe ως σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής μας ευρωπαϊκής ασφάλειας

 «Πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές τους δαπάνες»

Μητσοτάκης

«Καλωσορίζω το σχέδιο REARM Europe της εταιρείας ως ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής μας ευρωπαϊκής ασφάλειας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X.

Και προσθέτει: «Πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται – ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές τους δαπάνες».

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ευρώπης ύψους έως και 800 δισ. ευρώ.

