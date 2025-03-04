«Καλωσορίζω το σχέδιο REARM Europe της εταιρείας ως ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής μας ευρωπαϊκής ασφάλειας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X.

Και προσθέτει: «Πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται – ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές τους δαπάνες».

I welcome President @vonderleyen’s REARM Europe plan as a significant step toward strengthening our collective European security. We must now work out the details to ensure that all member states benefit—regardless of their current defense spending. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 4, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ευρώπης ύψους έως και 800 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

