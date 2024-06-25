Φιντάν κατά Κύπρου: Έχει μετατραπεί σε στρατιωτική βάση άλλων χωρών και πραγματοποιούνται πτήσεις κατά της Γάζας

Η υποστήριξη της Λευκωσίας στο Ισραήλ δεν ωφελεί την Κύπρο και την Ελλάδα, προειδοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα σας έρθει η φωτιά της Μέσης Ανατολής», βάζοντας παράλληλα στο κάδρο και τα ελληνικά νησιά, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Haber Turk: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλη απειλή και κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης. Όσο συνεχίζεται η γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ, αυτός ο κίνδυνος θα συνεχιστεί, το έχουμε υπογραμμίσει από την αρχή. Και τώρα, ειδικά, τη στιγμή που ο Λίβανος έρχεται στο προσκήνιο, οι παράγοντες στον Λίβανο απειλούν την 'Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου'. Αυτοί λειτουργούν ως προάγγελλοι. [...]

Για το θέμα της Κύπρου, προειδοποιούσαμε από την αρχή τους Ευρωπαίους και περιφερειακούς παράγοντες, ιδιαίτερα την 'Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου'. Αυτό το μέρος έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων...

Μετά τις 7 Οκτωβρίου, μετά τις πρώτες επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Ισραήλ, βλέπουμε σε αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών ότι η ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’ έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας. Δηλαδή επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς από εκεί για τη Γάζα.

Όταν θέσαμε το θέμα στην ατζέντα, ανακήρυξαν αίφνης αυτό το μέρος ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση».

Τα ελληνικά νησιά

Και συνέχισε: «Το γεγονός ότι αυτός ο τόπος και τα ελληνικά νησιά χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή δεν θα ωφελήσει ούτε την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’ ούτε την Ελλάδα. Η συμβουλή μας, αυτό που είπαμε στους Έλληνες, είναι ‘μείνετε μακριά από αυτά τα θέματα’, γιατί όταν εμπλακείτε με αυτόν τον τρόπο στους εν εξελίξει πολέμους στη Μέση Ανατολή, αν γίνετε μέρος αυτών, θα έρθει η φωτιά και θα σας βρει. Και είμαστε κι εμείς στην ίδια γεωγραφία, οπότε [η φωτιά] θα έρθει και θα μας βρει.

Ως εκ τούτου, μεταφέρουμε στους αρμόδιους συνομιλητές μας χωρίς να διστάζουμε καθόλου τα συμπεράσματα που έχουμε αντλήσει από παρατηρήσεις που κάνουμε βάσει δεδομένων. Αυτοί εμπλέκονται επίσης σε διάφορα, ωστόσο όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει έντονη στρατιωτικοποίηση εκεί, και θα πρέπει να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι εδώ στην περιοχή».

Τσελίκ: «Το Αιγαίο και η Ελλάδα είναι στην ατζέντα μας και τα προβλήματά μας συνεχίζονται»

«Όμως, έχουμε μια νέα ελληνοτουρκική συνεργασία για την κοινή υποψηφιότητα στον ΟΑΣΕ»

ΟΜΕΡ ΤΣΕΛΙΚ-ΕΚΠΡ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Οι εξελίξεις στο Αιγαίο, οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι πάντα στην ατζέντα μας, όπως γνωρίζετε. Βεβαίως, τα προβλήματα συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει συνεργασία σε ένα νέο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η διαδικασία διαλόγου μεταξύ μας συνεχίζεται στο σημείο αυτό.

Στο πλαίσιο της τουρκο-ελληνικής συνεργασίας, έχει επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος με την κατάθεση από κοινού υποψηφιότητα στον ΟΑΣΕ. Ο πρέσβης Φεριντούν Σινιρλίογλου προτάθηκε ως υποψήφιος για γενικός γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και η Ελληνίδα διπλωμάτης Μάνια Τελαλιάν προτάθηκε ως υποψήφια για διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του διαλόγου που αναπτύχθηκε πρόσφατα.

Αρθρογράφος της Milliyet αναφέρει: «Nέο βήμα στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών»

«Όμως ο δρόμος παρεμπόδισης του βέτο της Κύπρου περνά από την Αθήνα.

Η Ντενίζ Κιλισλίογλου έγραψε:« Προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των χωρών, ο πρέσβης Σινιρλίογλου και η Τελαλιάν θα έχουν πολλές συναντήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε πρόκειται να διεξαχθούν οι εκλογές.

Η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη που θα λάβει κυρίως από τη Ρωσία. Είναι, δε, προφανές, ότι ο δρόμος για τη δυνατότητα παρεμπόδισης του ‘βέτο’ που θα έρθει από την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’ (Κυπριακή Δημοκρατία), περνάει από την Αθήνα».

«Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν την Αλεξανδρούπολη για να χτίσουν ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία»

«Θέλουν να περιορίσουν την Τουρκία και να στείλουν τους Έλληνες εναντίον μας»

ΤΕΒΦΙΚ ΚΑΝΤΑΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ AΊΝΤΙΝΛΙΚ: Kάποιοι εξοπλίζουν την Ελλάδα. Όπως οι ΗΠΑ , η Γαλλία και το Ισραήλ. Αυτή. τριάδα την εξοπλίζουν.Βέβαια οι ΗΠΑ έχουν κάποια σχέδια σχετικά με την Ελλάδα. Εχουν επιλέξει την Αλεξανδρούπολης ως βάση κι αυτό διότι γνωρίζουν πως σε περίπτωση της ύπάρξης κάποιας έντασης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στη θάλασσα και για να εμποδίσουν την Τουρκία να προχωρήσει προς τα εδάφη της Ελλάδας, εξοπλίζουν την περιοχή αυτή και την μετατρέπουν σε ένα τείχος. Όπως και στη θάλασσα δημιουργούν διάφορα σενάρια που εμποδίζουν τους Τούρκους. Στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ προβλέπουν πόλεμο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όπως το 1920 είχαν στείλει τους Έλληνες εναντίον των Τούρκων , έτσι στο Αιγαίο τώρα θέλουν να κάνουν το ίδιο να τους στείλουν εναντίον μας καθώς έχουν σχέδιο περιορισμού και παρεμπόδισης της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο. Επειδή δεν θέλουν να προχωρήσουν οι Τούρκοι κάνουν συγκέντρωση οπλικών συστημάτων.

Πηγή: skai.gr

