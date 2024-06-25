Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τις επισκέψεις του σε υπουργεία αιχμής που διαχειρίζονται κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της ασφάλειας της χώρας, συνεχίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στις 11 το πρωί θα βρεθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο άλλαξε σκυτάλη ηγεσίας στον πρόσφατο ανασχηματισμό, από τον Δημήτρη Καιρίδη στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ήδη από τα πρώτα 24ωρα που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έδωσε τον στίγμα των προθέσεων του και των πολιτικών που θα δρομολογήσει το επόμενο διάστημα προς ενίσχυση της ορθής διαχείρισης των μεταναστών στη χώρα, και στην κατεύθυνση ότι το υπουργείο Μετανάστευσης “δεν είναι μηχανισμός διευκόλυνσης αλλά ελέγχου του μεταναστευτικού”. Κατεύθυνση που προτεραιοποιεί τους εντεινόμενους ελέγχους για την παράνομη μετανάστευση και τη δημιουργία κανόνων λειτουργίας για νόμιμη μετανάστευση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ζητήσει ακόμα μεγαλύτερους ελέγχους ενώ η ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και σε ζητήματα καθημερινότητας, σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών των δομών που διαβιούν μετανάστες, αλλά και να υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που άπτονται των εργατών γης, που έχει ανάγκη η ελληνική παραγωγή και πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση στις διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, παρότι η κατάσταση των εμπόλεμων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, δίνουν μία δυναμική σε αυτόν τον κίνδυνο, καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και επισημαίνουν πως στα ΚΥΤ η χωρητικότητα είναι στο 50%.

Άλλωστε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι “το ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, οι εν εξελίξει πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή μας, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική κρίση και άλλοι παράγοντες αστάθειας, προδιαγράφουν αυξητική τάση στις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές”. Υπό αυτό το πρίσμα, η επαγρύπνιση του υπουργείου Μετανάστευσης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι δεδομένη καθώς όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, οι διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος συνολικά, αφού καμία χώρα από μόνη της, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Παράλληλα όμως με την εσωτερική εγχώρια εγρήγορση, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος εντός του Ιουλίου αναμένεται να βρεθεί στις Βρυξέλλες όπου θα έχει σειρά επαφών για τα ζητήματα του υπουργείου και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος ως ένα ευρωπαϊκό θέμα και όχι αποκλειστικά ελληνικό. Το επόμενο διάστημα, επίσης, αναμένεται να προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και με τον Τούρκο ομόλογό του, δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει αξιοσημείωτη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου, με τη γείτονα τους τελευταίους μήνες όχι μόνο να έχει αυξήσει τους ελέγχους αλλά και να έχει αγαστή συνεργασία με την ελληνική πλευρά.

Αυτόν τον οδικό χάρτη, στον τομέα της μετανάστευσης και του αντίκτυπου που αυτή έχει στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη αναμένεται να ξεδιπλώσει μαζί με την ηγεσία του υπουργείου ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος και στο δεξιό του ακροατήριο, που εκτιμάται ότι ανέμενε πιο ενεργητικές πολιτικές στον τομέα αυτό. Άλλωστε η επιλογή του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο εν λόγω υπουργείο αποτελεί από μόνη της ένα μήνυμα προς αυτούς τους ψηφοφόρους της ΝΔ και ειδικά τους βορειοελλαδίτες, με τον υπουργό, προερχόμενο από την Καβάλα, να έχει δώσει σκληρή προεκλογική μάχη – ως επικεφαλής τους εκλογικού αγώνα της ΝΔ - καθ' όλη της περίοδο προ των ευρωεκλογών.

Οι ευρωεκλογές και η “εκλογική απόδοση” της ΝΔ θα βρεθούν στο επίκεντρο και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, αύριο Τέταρτη, η οποία αναμένεται να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου η συνεδρίαση να λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης από τη γκρίνια που προκάλεσε τόσο το αποτέλεσμα, όσο και τον αν ελήφθησαν σωστά ή όχι τα μηνύματα της κάλπης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.