Πηγές ΥΠΕΞ: «Ανεπίτρεπτη» η επιλεκτική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, τόνισε ο Γ. Γεραπετρίτης, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Την παραβατική συμπεριφορά των Σκοπίων από τις εκλογές και εντεύθεν ανέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη Συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ, ο Γ. Ο Γεραπετρίτης επεσήμανε την ξεκάθαρη ερμηνεία της Συμφωνίας Πρεσπών, η οποία ισχύει έναντι όλων (erga omnes). Η επιλεκτική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, υπογράμμισε, είναι ανεπίτρεπτη. Κατέληξε λέγοντας ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρώπη, ωστόσο, η θεμελιώδης προϋπόθεση είναι η πιστή τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του Διεθνούς Δικαίου.

Στο γεύμα των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ με τους ομολόγους τους των Δυτικών Βαλκανίων, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι μονόδρομος, πλην όμως θα πρέπει να στηρίζεται στην αιρεσιμότητα και στις ίδιες επιδόσεις των κρατών στα εξής τρία επίπεδα: α.Ευρωπαϊκό κεκτημένο β. Τήρηση θεμελιωδών κανόνων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προστασίας των μειονοτήτων γ. Πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν επίσης ότι κατόπιν ελληνικής παρέμβασης και συντόνων διπλωματικών ενεργειών, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζ. Μπορέλ, δήλωσε εκ νέου, ρητά, κατά την παρέμβασή του, ότι η αρχή «pacta sunt servanda» (τα συμφωνημένα πρέπει να τηρούνται) είναι προαπαιτούμενο για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Κύπρο των λόγων απειλών εναντίον της. Ως προς την κρίση στη Γάζα, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τρεις προτάσεις-πρωτοβουλίες της Ελλάδας:

Την πρόταση σύστασης ευρωαραβικής Task force Υπουργών Εξωτερικών, η οποία θα λειτουργήσει, πολλαπλασιαστικά και θα ασκήσει πίεση σε όλα τα μέρη και η οποία είναι απαραίτητη διότι δεν υπάρχει εισήγηση επί του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Μπάιντεν. Όλα τα κρατη-μέλη διακρίνονται θετικά στην ιδέα και διερευνάται ο τρόπος υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η επικείμενη επίσκεψη στην Αθήνα του Ιορδανού Υπουργού Εξωτερικών την ερχόμενη Τετάρτη. Ελλάδα-Δανία-Πορτογαλία πρότειναν από κοινού την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή για την οικοδόμηση των θεσμών της. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για το κεκτημένο, την καλή νομοθέτηση, τους κανόνες διαφάνειας και τη λογοδοσία. Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε και πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδεχθεί από τη Γάζα παιδιά τραυματισμένα ή σε κατάσταση ασφάλειας.

Τέλος, στη συζήτηση για την Ουκρανία, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι δεν πρόκειται για απλούς πολέμους, αλλά για θέμα αρχής. Διακυβεύεται η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών. Ως προς την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές προμήθειας οπλικών συστημάτων μέσω τρίτων κρατών.

