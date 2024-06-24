«Ο άνθρωπος είτε δεν ξέρει τη συμφωνία (των Πρεσπών) είτε δεν την αντιλαμβάνεται» ανέφερε ο νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κληθείς να σχολιάσει τη σημερινή δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη, από το Λουξεμβούργο, πως η η νέα ηγεσία στα Σκόπια παραβιάζει κατάφωρα τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε, συστηματικά και επίμονα, να μην χρησιμοποιεί στον εσωτερικό δημόσιο λόγο τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την ενιαία χρήση του μοναδικού ονόματος "Βόρεια Μακεδονία", τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες αποτελεί τη βάση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή τους» δήλωσε, μεταξύ άλλων σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε αποψινή του συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων επανέλαβε πως στα επίσημα έγγραφα του κράτους και στις επαφές του στο εξωτερικό θα χρησιμοποιεί τη συνταγματική ονομασία της χώρας (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις του και στις δηλώσεις στο εσωτερικό θα αποκαλεί τη χώρα «Μακεδονία», καθώς όπως ισχυρίστηκε αυτό αποτελεί «ανθρώπινο δικαίωμα».

«Έχω το ατομικό δικαίωμα να χρησιμοποιώ το όνομα που θέλω για την πατρίδα μου» πρόσθεσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε όλη την διάρκεια της συνέντευξης αποκαλούσε τη χώρα «Μακεδονία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

