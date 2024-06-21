ΥΠΕΞ Κύπρου: Aβάσιμες οι απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Οι απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ κατά της Κύπρου είναι αβάσιμες και η Κύπρος δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ύστερα από συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του των Φιλιππίνων στη Λευκωσία.

Προχθές Τετάρτη ο επικεφαλής της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης του Λιβάνου, Χασάν Νασράλα, εκτόξευσε απειλές για πρώτη φορά εναντίον της Κύπρου, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να τη θεωρήσει εμπλεκόμενη στον πόλεμο χώρα αν εξακολουθήσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί αεροδρόμια και βάσεις στην Κύπρο για στρατιωτικούς σκοπούς. Το «άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στοχοποιήσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο», διεμήνυσε ο Νασράλα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυπριακής ηγεσίας με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να χαρακτηρίζει χθες τις κατηγορίες αυτές ανυπόστατες. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στις πολεμικές συρράξεις», τόνισε προσθέτοντας ότι η Κύπρος είναι «μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος».

Σήμερα ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι οι απειλές και οι δηλώσεις του ηγέτη της Χεζμπολάχ δεν τεκμηριώνονται και ότι η Κύπρος δεν πραγματοποιεί και δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει κανενός τύπου στρατιωτικές δραστηριότητες εναντίον οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή, εναντίον οποιασδήποτε χώρας που είναι θύμα στρατιωτικών επιθέσεων.

«Η Κύπρος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, επομένως θεωρούμε ότι η όλη συζήτηση στερείται βάσης. Προσπαθούμε επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να προσφέρουμε υποστήριξη στους ανθρώπους στη Γάζα, σε συνεργασία με μια σειρά από άλλες χώρες, με τον ΟΗΕ, άρα είμαστε εξίσου έκπληκτοι με όσα ειπώθηκαν γιατί δεν βγάζουν νόημα σε σχέση με αυτό που έκανε η Κύπρος ή που εκπροσωπεί η Κύπρος», τόνισε ο Κόμπος.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις και ληφθεί όλα τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα» και αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις των αρχών του Λιβάνου, της ΕΕ, της Ελλάδας, των ΗΠΑ και άλλων χωρών που εξέφρασαν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.

«Επομένως αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της», κατέληξε ο Κύπριος ΥΠΕΞ.

