Απάντηση έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, σε ερώτηση στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας, με αφορμή την ανακοίνωση του γραφείου του πρώην προέδρου και τα ερωτήματα τα οποία θέτει.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωσή του, ο Στέφανος Κασσελάκης, ανέφερε τα εξής: «Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που αφορούν το επικείμενο συνέδριο, τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης:

Ποιες ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει για την αναζήτηση χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου και πότε ξεκίνησαν;

Υπάρχει σύμβαση μίσθωσης χώρου;

Ποια εταιρεία έχει αναλάβει τη διαδικασία των εκλογών;

Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η καμπάνια για το συνέδριο;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής των μελών του κόμματος».

Ακολουθεί η αναλυτική απάντηση του Σωκράτη Φάμελου:

«Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και αναρωτιέμαι αν σχεδιάζει ο τέως πρόεδρος να στείλει νέο εξώδικο στον ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα ερωτήματα που θέτει με τέτοιο ρητό τρόπο, αλλά επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, σας είπα ότι διαπιστώνω να διατυπώνεται μια επίθεση καθημερινά πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε δεδηλωμένη επιδίωξη διεκδίκησης κάποιου ρόλου στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς μπορεί να ρωτάει κάποιος αν έχουμε καμπάνια για τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε ότι υλοποιεί μια καμπάνια σε ένα παράλληλο site, που λειτουργεί ανταγωνιστικά και ταυτόχρονα μας ρωτάει αν κάνουμε καμπάνια για το συνέδριο.

Το συνέδριο, αγαπητοί φίλοι πρέπει να έχει ουσιαστικό πολιτικό χαρακτήρα για να ξανανοίξουν οι οργανώσεις. Όταν τροφοδοτούμε διχόνοια και εντάσεις, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό, διώχνουμε τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να έρθει ο κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθεια που γίνεται για εντάσεις και τοξικότητα, δείχνει πρώτον την αδυναμία διατύπωσης πολιτικού λόγου και προσβάλλει και από μια δεύτερη πλευρά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε εδώ για να περιφρουρήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, για να στηρίξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, για να ξαναχτίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Οι επικείμενες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δεν αφορούν μόνο ή περισσότερο, το πρόσωπο του προέδρου, αλλά την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στα γραφεία του κόμματος στην Πάτρα.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε «ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγκη. Πρέπει να έχουμε ένα αριστερό, προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα, το οποίο να έχει τις αξίες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας, ενσωματωμένες στο DNA του. Παράλληλα, να μπορεί να υπηρετήσει και αδέσμευτα και να έχει αποδείξει και με κυβερνητικό έργο, ότι μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από τα δύσκολα».

Σημείωσε επίσης, ότι όλο και περισσότερο έρχεται από την κοινωνία το αίτημα «τελειώστε πλέον με τα εσωτερικά, φτάνει πια αυτή η μιζέρια, δώστε απαντήσεις στα δικά μας προβλήματα. Πιστεύω ότι η εκλογή προέδρου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί απαντά και στην εσωκομματική συζήτηση».

Ο κ. Φάμελλος, απαντώντας σε ερώτηση εάν ο κ. Κασσελάκης δικαιούται να είναι υποψήφιος, σημείωσε ότι υπάρχει ήδη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι η στάση του και η λειτουργία του είναι αναντίστοιχη και ασύμβατη με τον ρόλο του υποψηφίου.

«Θεωρώ ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη και σωστή η απόφαση της ΚΕ» είπε και αναρωτήθηκε: «Γιατί ο πρώην πρόεδρος επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον θέλει να διεκδικήσει την προεδρία του και γιατί φθείρει ένα κόμμα στο οποίο θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του; Δεν είναι δυνατόν, για μια προσωπική επιδίωξη, ούτε να φθείρεται ο χώρος που θέλει να ηγηθεί, ούτε εμείς να επιτρέψουμε να φθαρεί μια παρακαταθήκη ιδεών, αγώνων και αγωνίας του κόσμου για την επόμενη ημέρα».

Αναφερόμενος στα σενάρια που διακινούνται περί πιθανών αποχωρήσεων βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «σαφώς έχω ταχθεί, και στο παρελθόν, κατά αποχωρήσεων προηγούμενων συντρόφων. Οποιαδήποτε αφαίρεση κοινοβουλευτικής δύναμης από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αφαίρεση κοινοβουλευτικής δύναμης από την κοινωνία. Είναι μείωση αντιπολιτευτικού μετώπου απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και στα σχέδια που υλοποιεί κατά της κοινωνίας».

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα απευθύνει, στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία- πρόσκληση σε όσους βουλευτές αποχώρησαν μετά την εκλογή Κασσελάκη στο κόμμα, ο κ. Φάμελλος απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι «τώρα απευθύνω πρόσκληση σε όλους όσοι θεωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους, αλλά δεν απευθύνομαι σε ένα άλλο κόμμα. Έχω διαφωνήσει με την επιλογή τους, αλλά και με τον τρόπο που έγινε».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «αυτή η άρνηση μου όμως δεν στερεί τη δυνατότητα πολιτικών συνεργασιών. Διότι η κοινωνία απαιτεί να έχουμε προοδευτικές συνεργασίες για θέματα που την αφορούν, όπως η ακρίβεια, το κράτος δικαίου ή την ειρήνη».

Και κατέληξε λέγοντας ότι εάν εκλεγεί θα αναλάβει από την επόμενη ημέρα πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται στα κόμματα που τοποθετούνται στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο.

