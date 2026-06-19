Λόρεν Σάντσεζ: Το αποκαλυπτικό ντεκολτέ σε νέα φωτογραφία της

Η Λόρεν Σάντσεζ τράβηξε τα βλέμματα με μια νέα ανάρτησή της στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος.

Η 56χρονη ανέβασε ένα άλμπουμ φωτογραφιών στους 1,1 εκατ. followers της, με την πρώτη εικόνα να ξεχωρίζει. Σε ασπρόμαυρο καρέ, η Σάντσεζ ποζάρει μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, φορώντας ένα μεταξωτό τοπ με πολύ βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες.

Η ίδια σήκωσε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά της πίσω από το κεφάλι, αναδεικνύοντας τα κοσμήματά της, ανάμεσά τους ένα κολιέ και μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Au revoir». Το άλμπουμ περιλάμβανε και άλλες εικόνες από τη γαλλική πρωτεύουσα, όπως έργα τέχνης, στιγμιότυπα από τον Σηκουάνα, αλλά και γεύσεις από τη γαλλική κουζίνα.

Σε άλλη φωτογραφία, η Λόρεν Σάντσεζ εμφανίζεται ιδιαίτερα κομψή με ένα εφαρμοστό μπλε φόρεμα, ποζάροντας δίπλα στην επιχειρηματία, φιλάνθρωπο και fashion icon, Natasha Poonawalla.

Η Σάντσεζ και ο Τζεφ Μπέζος βρέθηκαν στο Παρίσι με αφορμή συνέδριο τεχνολογίας. Ο ιδρυτής της Amazon συμμετείχε στη 10η διοργάνωση του VivaTech, της έκθεσης για startups, τεχνολογία και καινοτομία, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπέζος αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν θα καταστήσει τους ανθρώπους περιττούς στην εργασία. Αντιθέτως, όπως υποστήριξε, η AI μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έλλειψη εργατικού δυναμικού, καθώς θα επιταχύνει τη δημιουργία νέων ιδεών, προϊόντων και επιχειρήσεων. Το ζευγάρι, που στις 27 Ιουνίου αναμένεται να γιορτάσει την πρώτη επέτειο του γάμου του, συνεχίζει να κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις, ταξίδια και glam στιγμές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.