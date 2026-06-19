Την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί ενωμένο μέχρι τις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, υπογραμμίζοντας ότι η πολυσυλλεκτικότητα του κόμματος αποτελεί διαχρονικά στοιχείο της ταυτότητάς του.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ πάντοτε φιλοξενούσε στους κόλπους του διαφορετικές απόψεις και πολιτικές προσεγγίσεις, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα σύνθεσης αυτών των διαφορών αποτελεί τη βασική του δύναμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφωνίες που καταγράφονται σήμερα αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα και δεν αναιρούν το ευρύ πεδίο κοινών θέσεων που ενώνει τα στελέχη του κόμματος.

«Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως σε έναν τέτοιο πολιτικό οργανισμό είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για ορισμένα θέματα.

Ο κ. Γερουλάνος εμφανίστηκε προβληματισμένος από το γεγονός ότι οι εσωκομματικές συζητήσεις κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο γύρω από το ΠΑΣΟΚ, επισκιάζοντας - όπως είπε - το έργο και τις παρεμβάσεις του κόμματος σε κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας.

«Αναμενόμενη η αβεβαιότητα με την εμφάνιση νέων κομμάτων»

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών ήταν αναμενόμενο να δημιουργήσει μια μεταβατική περίοδο αβεβαιότητας.

Όπως εξήγησε, οι πολίτες στρέφουν την προσοχή τους στις νέες πολιτικές προτάσεις και εξετάζουν κατά πόσο μπορούν να τις εμπιστευθούν, γεγονός που επηρεάζει προσωρινά τα υφιστάμενα κόμματα.

«Είχα πει εδώ και πολύ καιρό ότι αυτή θα ήταν μια δύσκολη περίοδος για εμάς. Όταν εμφανίζονται νέα κόμματα, είναι λογικό να τραβούν την προσοχή του κόσμου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συζήτηση μετατοπίζεται συχνά στις πολιτικές ισορροπίες της επόμενης ημέρας αντί στα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αναδείξει τις δικές του προτάσεις για ζητήματα όπως η οικονομία και το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

«Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εκτός κάλπης»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γερουλάνος έδωσε έμφαση σε ένα μεγάλο τμήμα παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος που σήμερα απέχουν από την εκλογική διαδικασία.

Όπως είπε, περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι που στο παρελθόν στήριξαν το ΠΑΣΟΚ δεν κατευθύνονται σήμερα ούτε προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε προς άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά παραμένουν σε στάση αναμονής.

«Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια δεξαμενή ψηφοφόρων που δεν αποτυπώνεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόμμα δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του και πως η πραγματική πρόκληση είναι να πείσει εκ νέου αυτούς τους πολίτες ότι οι προτάσεις του μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

«Δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Έχουμε τρία ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που δεν πάνε στην κάλπη. Δεν είναι ότι πάνε σε άλλα κόμματα. Για κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κάλπη και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, τρεις απέχουν από τους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε ότι το βασικό ζητούμενο για το κόμμα είναι να επικεντρωθεί στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, η οικονομία και οι προοπτικές των νέων, καθώς - όπως είπε - με βάση αυτά τα κριτήρια θα διαμορφωθεί τελικά η ψήφος των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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