Το φανατικό ξέσπασμα του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προκάλεσε η είδηση του θανάτου υψηλόβαθμου αξιωματικού των IDF στη διάρκεια επίθεσης στον Λίβανο.

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ, προσωπικότητα της ακροδεξιάς και πολιτικός σύμμαχος του Νετανιάχου, αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος του αντισυνταγματάρχη Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν στον νότιο Λίβανο μαζί με τρεις άλλους στρατιώτες των οποίων τα ονόματα δεν δημοσιεύτηκαν. Ο Λίβανος μετρά τουλάχιστον 18 νεκρούς και 33 τραυματίες από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις.

«Για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας, πρέπει να κλαίνει 1.000 Λιβανέζες μητέρες. Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί» ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σμότριτς: Να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στον Λίβανο

Και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ προχώρησε σε μια ακραία δήλωση για τον Λίβανο. Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως» στον Λίβανο, απαιτώντας αντίποινα μετά τη νύχτα σφοδρών συγκρούσεων.

«Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με φωτιά, να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως» είπε σε συνέντευξη.

«Δεν χρειαζόμαστε τον τρομοκράτη με το κοστούμι, Τζολάνι»

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ δήλωσε ότι «ολόκληρη η πρώτη γραμμή των λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους. Στον Λίβανο, οι 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη «ζώνη ασφαλείας» δεν επιστρέφουν. Κανένας τους δεν επιστρέφει».

Για τη Συρία που μάχεται κατά της Χεζμπολάχ και την αναφορά Τραμπ ότι ίσως ο Σύρος πρόεδρος Αλ Σάρα πρέπει να αναλάβει την αντιμετώπιση της οργάνωσης ο Κατζ είπε: «Πολεμάμε εκεί. Δεν χρειαζόμαστε τον αλ-Τζολάνι. Ο αλ-Τζολάνι, ο τρομοκράτης με το κοστούμι, δεν χρειάζεται να έρθει να μας βοηθήσει. Γνωρίζουμε καλά τη Συρία. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει στον Λίβανο. Πρέπει να μείνει στη Συρία, να μην ανακατεύεται σε εμάς και να μην μας κάνει να ανακατεύουμε σε αυτόν».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξάγει νέα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, αφού η σιιτική οργάνωση δήλωσε ότι κατέστρεψε με κατευθυνόμενους πυραύλους τρία ισραηλινά άρματα μάχης Merkava στη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ μαχητών της και μιας μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα τα ξημερώματα η Χεζμπολάχ επεσήμανε επίσης ότι μαχητές της στοχοθέτησαν τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στους λόφους του Άλι Τάχερ, πάνω από τη Ναμπάτιε, με «ρουκέτες και πυρά του πυροβολικού».

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Η κλιμάκωση σημειώνεται μία ημέρα αφού το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που δείχνει μια ευρύτερη ζώνη ελέγχου στον νότιο Λίβανο και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα και πέραν αυτής.

Παράλληλα χθες ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ διεξάγει «επίμονες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ με στόχο τη διατήρηση των στρατευμάτων του σε μια περιοχή σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρα εντός του νότιου Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

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