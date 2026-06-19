Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5.961.270 ευρώ προς τον Δήμο Λέρου για την υλοποίηση έργων υποδομής και την αναβάθμιση δημοτικών υπηρεσιών στο νησί, ενέκρινε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται σε πέντε παρεμβάσεις. Ειδικότερα, προβλέπονται 2.457.000 ευρώ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Λέρου, 655.200 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, καθώς και 290.340 ευρώ για την προμήθεια επτά οικίσκων με αυτόνομα συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.

Παράλληλα, ποσό 2.507.310 ευρώ θα διατεθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού και αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών, ενώ 51.420 ευρώ προορίζονται για την προμήθεια φορτηγού ελαφρού τύπου 4×4, το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης του Δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση βασικών υποδομών, στη βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών και στην κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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