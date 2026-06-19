«Καλώς ήρθες…Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι διακοπές στη Σίφνο

Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους followers της ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της, δίνοντας μια γεύση από τις καλοκαιρινές στιγμές της στη Μεσόγειο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ραταϊκόφσκι έγραψε χαρακτηριστικά: «Επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί, τη Μαγιόρκα, ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα, την Ελλάδα», αφήνοντας να εννοηθεί πως το ελληνικό καλοκαίρι μπήκε δυναμικά στη λίστα των αγαπημένων της προορισμών.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν φωτογραφίες από εστιατόριο στη Σίφνο, το οποίο φαίνεται πως επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί. Η ατμόσφαιρα είναι άκρως καλοκαιρινή, με την Έμιλι να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές, καλό φαγητό και τη θέα, όπως συνηθίζουν πολλοί διεθνείς celebrities που επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους.

Φυσικά, από την ανάρτηση δεν έλειψαν και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της. Το μοντέλο πόζαρε με ένα κόκκινο see-through φόρεμα, τραβώντας τα βλέμματα, ενώ σε άλλα καρέ εμφανίζεται με σέξι μπικίνι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το χαρακτηριστικό της στιλ.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέλεξε να μοιραστεί και πιο αυθόρμητες στιγμές από το ταξίδι της. Σε ένα από τα βίντεο που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, φαίνεται να παραπατά την ώρα που προσπαθεί να ποζάρει, χαρίζοντας ένα πιο χαλαρό και αστείο στιγμιότυπο στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, με την παρουσία της στην Ελλάδα να μην περνά απαρατήρητη. Η Ραταϊκόφσκι, που συχνά μοιράζεται εικόνες από τα ταξίδια και την καθημερινότητά της, έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τους ηλιόλουστους προορισμούς, τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Πηγή: skai.gr

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