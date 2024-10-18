«Είμαστε εδώ, ταγμένοι στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Χθες, ανακοινώθηκε μία καινοτομία. Η Αστυνομία περνάει σε νέα εποχή. Ιδρύθηκε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή στην καταπολέμηση του εγκλήματος και θα μπορέσουμε έτσι αποτελεσματικά και αποφασιστικά να δώσουμε ένα περαιτέρω ισχυρό χτύπημα στους μπράβους, στους δολοφόνους, στους λαθρέμπορους, στους εκβιαστές και σε όλους εκείνους, οι οποίοι συστηματικά, με εγκληματικές ομάδες, παραβιάζουν το κοινωνικό συμβόλαιο».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Πάτρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου είχε συνάντηση με αξιωματικούς της Αστυνομίας από τους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως πρόσθεσε, «το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε ακόμα πιο αποφασιστικά και καίρια πλήγματα προς το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο πλήττει την ίδια την Δημοκρατία, πλήττει ανθρώπινες ζωές, αλλά πλήττει και την οικονομία, διότι προσπαθεί να εισχωρήσει στην επίσημη οικονομία μέσα από γκρίζες ή μαύρες μεθόδους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαστε εδώ, ταγμένοι στο στόχο μας, να μειώσουμε την καθημερινή εγκληματικότητα και να είμαστε πολύ κοντά στους πολίτες, αλλά και να δώσουμε ισχυρά πλήγματα εναντίον του σκληρού και σοβαρού εγκλήματος και βέβαια θα συνεχίσουμε τις δράσεις της κοινωνικής αστυνόμευσης».

Ακόμη, είπε ότι «τα θέματα κοινωνικής αστυνόμευσης κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή στις δράσεις της Αστυνομίας, η οποία ασκεί ένα τεράστιο σημαντικό, ανθρώπινο και κοινωνικό έργο» και συνέχισε: «Από τις δράσεις της Αστυνομίας σώζονται καθημερινά χιλιάδες ζωές και θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί με τις αλλαγές και τις προσθήκες που κάνουμε στο Δίκαιο και στους κανόνες του Ποινικού Κώδικα, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι ποινές των δικαστηρίων».

Αναφερόμενος στην ενδοοικογενειακή βία, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι «στο πλαίσιο της κοινωνικής αστυνόμευσης, η Αστυνομία στην Δυτική Ελλάδα σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές γυναικών που επιχειρούν κάποιοι να τις κακοποιήσουν» και συνέχισε: «Έχουν ανοίξει στόματα, έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες και πραγματικά είμαι πολύ ευτυχής που καθημερινά η Αστυνομία συλλαμβάνει κακοποιητές και προχωρά σε κατασχέσεις όπλων, προκειμένου να σώσει τις ζωές γυναικών και παιδιών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, θα εφαρμόσουμε ακόμα πιο αυστηρές διατάξεις σε ό,τι αφορά τους κακοποιητές και να έχουν υπόψη τους όλοι ότι δεν θα μείνει κανείς ατιμώρητος, διότι αυτή υπόθεση είναι μία ντροπή για την κοινωνία και πρέπει να τελειώσει».

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «η αύξηση των περιστατικών είναι περίπου στο 170%, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν ανοίξει στόματα και μάλιστα από κοινότητες ανθρώπων που δεν μιλούσαν γύρω από αυτά θέματα και αυτό μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό».

«Το ίδιο ισχύει», όπως συμπλήρωσε, «και με τη βία ανηλίκων», προσθέτοντας: «Οι υπηρεσίες ασφαλείας κάνουν μία καταπληκτική δουλειά. Υπάρχει γραφείο ανηλίκων στην Πάτρα και θα δημιουργηθούν την επόμενη εβδομάδα άλλα τρία γραφεία, δηλαδή στις άλλες τρεις διευθύνσεις Αστυνομίας, στο Μεσολόγγι στο Αγρίνιο και στον Πύργο. Πλέον θα υπάρχει υπεύθυνος αξιωματικός στην Ασφάλεια, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με την βία ανηλίκων».

Επίσης, είπε ότι «έχουμε εγκαθιδρύσει εδώ και τρεις μήνες τη νέα γραμμή, το νέο πενταψήφιο νούμερο 10201» και συνέχισε: «Οποιοσδήποτε γονέας, ανήλικος, πολίτης, τρίτος θέλει να καταγγείλει οτιδήποτε, το οποίο συμβαίνει ή αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να συμβεί σε λίγο ή ότι σε μία πλατεία συγκεντρώνονται παιδιά ανήλικα που συστηματικά δείχνουν παραβατικά, υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι επιλαμβάνονται. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε μία νέα εφαρμογή, το "Safe Youth", το οποίο είναι το "panic button" για τους ανήλικους, που ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, πατώντας αυτό το κουμπί στο κινητό μας, θα μπορεί να υπάρχει αμέσως ανταπόκριση από αστυνομική υπηρεσία, η οποία θα απαντήσει και ταυτόχρονα θα επέμβει αν χρειαστεί. Ακόμη, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε εισάγει νέα νομοθεσία, την οποία παρουσιάσαμε στο υπουργικό συμβούλιο για να αυστηροποιήσουμε τις ποινές για τους κατόχους μαχαιριών, σουγιάδων, φονικών μαχαιριών γενικότερα, κατατάσσοντας τα επικίνδυνα μαχαίρια στα επικίνδυνα όπλα και απαγορεύοντάς τα να υπάρχουν στην κυκλοφορία. Επίσης, αυξάνονται πάρα πολύ οι ποινές για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία και την οπλοχρησία, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά». Παράλληλα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «πιστεύω, επειδή το θέμα της βίας των ανηλίκων δεν είναι ένα αστυνομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά την οικογένεια πρωτίστως, τους γονείς ακόμα πιο ψηλά, το σχολείο, την κοινωνία μας συνολικά, πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, ώστε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας το πνεύμα της κοινωνικής συμβίωσης και ειρήνης, το πνεύμα της δημοκρατίας και του κοινωνικού συμβολαίου, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα περιστατικά» και συμπλήρωσε: «Αυτό που χρειάζεται είναι οι γονείς να αντιληφθούν ότι έχουν ευθύνη και επίσης όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε τα λίγα παιδιά που είναι παραβατικά να τύχουν μεταχείρισης στο πλαίσιο μίας κοινωνίας, η οποία ξέρει, μπορεί και πρέπει να μεταχειρίζεται τους παραβατικούς».

Μιλώντας για την εγκληματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι «δίνουμε μία μάχη απέναντι στο έγκλημα με καλά αποτελέσματα» και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε, διότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι απλώς από τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε οι υπηρεσίες να γίνονται πιο αποτελεσματικές και στη μικροεγκληματικότητα και στο σοβαρό έγκλημα, έτσι ώστε πραγματικά οι πολίτες να αισθάνονται ότι ζουν σε ένα περιβάλλον ειρηνικό, δημοκρατικό, ελεύθερο και με ασφάλεια».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, για το αν υπάρχει προβληματισμός, σχετικά με ενδεχόμενη αύξηση μεταναστευτικών ροών προς την Πάτρα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Τα σύνορά μας είναι πάρα πολύ ασφαλή, τα σύνορα για τα οποία εμείς είμαστε υπεύθυνοι στον Έβρο είναι απαραβίαστα. Έχει γίνει μία καταπληκτική δουλειά από το 2019 και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο κάθε πολίτης με τα συστήματα επιτήρησης που έχουν προστεθεί από το 2019, με τα συστήματα ασφαλείας που έχουμε στην μεθόριο, με το πολλαπλάσιο προσωπικό που έχουμε προσλάβει και προσλαμβάνουμε άλλους 150 συνοριοφύλακες τις επόμενες μέρες, καθώς και με το φράχτη των πάρα πολλών χιλιομέτρων τον οποίο έχουμε κατασκευάσει και θα συνεχίσουμε».

«Διαβεβαιώνω πως ο Έβρος είναι απαραβίαστος», επανέλαβε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συμπλήρωσε: «Υπάρχει και η θάλασσα, όπου το Λιμενικό εκεί δίνει μάχη. Δεν φαίνεται προς το παρόν κάτι ανησυχητικό, αλλά ταυτόχρονα εμείς πρέπει να επαγρυπνούμε, να φυλάσσουμε διαρκώς τα σύνορά μας, γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή της Δύσης και πρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας».

Στο μεταξύ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την ενίσχυση της Αχαΐας με αστυνομικούς, καθώς το προσωπικό της, τόνισε, «ανέλαβε σημαντικό φορτίο στην αστυνόμευση των νησιών το περασμένο καλοκαίρι, με πολύ καλά αποτελέσματα». Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «θα ενισχύσουμε την Αχαΐα στις προσεχείς μεταθέσεις γιατί το χρειάζεται, γιατί είναι μία μεγάλη περιοχή με οικονομική ανάπτυξη και την Ηλεία που επίσης έχει ανάγκη από προσωπικό και θα είμαστε καθημερινά παρόντες, ούτως ώστε για κάθε ανάγκη να υπάρχει απάντηση».

Σχετικά με το νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, είπε ότι «προχωρούν οι διαδικασίες, με τη σύμφωνη γνώμη και του Δήμου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη». Η δημοτική αρχή, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «έχει ζητήσει την εκτέλεση έργων διευθέτησης της τοπικής κυκλοφορίας, για τα οποία διερευνώνται διάφορες πιθανές πηγές χρηματοδότησης, ώστε η λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου και η λειτουργία της πόλης γενικότερα να συντονιστούν μεταξύ τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

