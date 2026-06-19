Aβδάλας: «Όνειρο το ΝΒΑ, χαίρομαι που θα έχω μαζί μου τον Σαμοντούροβ»

Για την απόφασή του να αλλάξει κολέγιο και το όνειρό του να παίξει στο ΝΒΑ μίλησε ο Νεοκλής Αβδάλας στο Skweek. Ο 20χρονος γκαρντ άφησε το Βιρτζίνια Τεκ και μετακόμισε στο Νορθ Καρολάινα, όπου θα έχει συμπαίκτη τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.



«Τελειώνοντας τη σεζόν με το Βιρτζίνια, ήρθα για λίγες ημέρες στην Ελλάδα να ξεκουραστώ και να σκεφτώ το μέλλον μου. Αν θα μπω στο Draft ή θα αλλάξω κολλέγιο, ώστε να έχω ένα καλύτερο περιβάλλον και να έχω μια καλύτερη χρονιά. Μίλησα νωρίς με τους μάνατζερ μου κι αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλύτερο, αφού έχω κάνει τη διαδικασία του draft και ξέρω, να παίξω άλλη μια χρονιά στο κολέγιο», τόνισε.

Για τις επαφές που είχε με άλλα κολέγια είπε: «Ξεκίνησα αμέσως τα zoom calls, με το Νορθ Καρολάινα να είναι από τα πρώτα κολέγια που με ήθελαν, μάλιστα το πρώτο zoom ήταν από τον κόουτς Μαλόουν, συνεπώς ήταν κάτι ιδιαίτερο. Κλείνοντας το τηλέφωνο και γνωρίζοντας την ιστορία του UNC ήμουν αποφασισμένος να πάω. Μίλησα με τον μάνατζερ μου και πήραμε την απόφαση να πάω στο Νορθ Καρολάινα με σκοπό να μπω στα draft την επόμενη χρονιά».



Όσο για το πώς ένιωσε όταν πήγε στις εγκαταστάσεις και την προσαρμογή του; «Νιώθεις την… ιστορία με το που πατάς το πόδι σου στο campus, στα γήπεδα. Όταν πρωτοήρθα πήγα στο μουσείο και βλέποντας γενικά όλο το κολέγιο μου έδωσε έξτρα κίνητρο. Μπαίνοντας στο γήπεδο σε κάνει να θέλεις να δουλέψεις ακόμα πιο σκληρά. Είναι δέος να παίζεις για το Νορθ Καρολάινα κι ακόμα δεν το έχω καταλάβει 100%, γιατί είμαι λίγο διάστημα εδώ, αλλά μόλις ξεκινήσουν κι οι αγώνες είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία».



Πλέον θα παίζει στο κολέγιο που έβγαλε μεταξύ άλλων και τον Μάικλ Τζόρνταν. «Το όνομα “Νορθ Καρολάινα” είναι από μόνο του ένας λόγος για να θες να έρθεις. Είναι ένα ιστορικό κολέγιο, το οποίο έχει βγάλει θρύλους. Ξέρουν πώς να το κάνουν (σ.σ. να σε στείλουν στο NBA). Ερχόμενος σε ένα καλύτερο κολέγιο, όπου ενδεχομένως να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα πρωτάθλημα, θα με βοηθήσει να αναδειχθώ, αλλά παράλληλα να συμβάλω ώστε να κάνουν το ίδιο κι οι συμπαίκτες μου».



Μεγάλος του στόχος είναι το ΝΒΑ. «Το ΝΒΑ είναι όνειρο, θεωρώ ότι έχω κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια. Σαν Νεοκλής νιώθω άλλος άνθρωπος τόσο σωματικά, όσο και πνευματικά. Θα πω ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, δεν πήγα στο ΝΒΑ στα 18 μου, αλλά είμαι ακόμα 20 χρονών, εξακολουθώ να μαθαίνω και να αναπτύσσομαι. Πέρσι είχα μια καλή σεζόν, κατά διαστήματα δεν ήμουν συνεπής, αλλά έμαθα κι η δεύτερη χρονιά μου στο NCAA θα είναι ακόμα καλύτερη. Το σκέφτομαι σαν όνειρο, αλλά προσπαθώ να πάω μέρα με τη μέρα. Είναι δύσκολο να πω πως ονειρεύομαι τον εαυτό μου στο NBA, αλλά με φαντάζομαι ως κάποιος που θα πασάρει και θα κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους, να μαρκάρει σε πολλές θέσεις και γενικότερα να κάνει πολλά πράγματα για να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει. Είναι, όμως, ακόμα μακρινός στόχος, τώρα δουλεύω για τη νέα σεζόν στο κολέγιο».



Στη συνέχεια μίλησε για την καθημερινότητά του στο νέο κολέγιο. «Τώρα δεν έχουν έρθει όλα τα παιδιά, συνεπώς η καθημερινότητα μου είναι πολύ απλή. Ξυπνάω, κάνω βάρη με τον γυμναστή κι ατομική. Στη συνέχεια τα οκτώ παιδιά που είμαστε εδώ, κάνουμε ομαδική. Τελειώνω περίπου στις 12, τρώω φαγητό, για το οποίο τα φροντίζει όλα η ομάδα και γυρνάω σπίτι, όπου θα παίξω κάποιο video game και θα μιλήσω με την οικογένεια μου. Απλά πράγματα… Η πραγματική… διασκέδαση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο με τους αγώνες. Είναι καλύτερα από εκεί που βρισκόμουν, πέρασα έναν πολύ όμορφο χρόνο στο Βιρτζίνια, αλλά πέρα από το μπάσκετ δεν είχε πολλά πράγματα να κάνεις. Εδώ είναι διαφορετικά κι έχει ωραίο καιρό. Είναι ωραίο να υπάρχουν πράγματα πέρα από το μπάσκετ, για να μπορείς να αποβάλεις την πίεση. Είναι βέβαια και στον άνθρωπο, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν μόνο μπάσκετ».



Για την συνύπαρξή του με τον Σαμοντούροβ, που μετακομίζει στις ΗΠΑ, ανέφερε: «Με τον Αλέξανδρο είμαστε στην ίδια μανατζερική εταιρεία κι ήξερα ότι ήθελε πρώτα να έρθει στο κολέγιο. Έπρηζα, λοιπόν, τον μάνατζερ μου να παίξουμε μαζί και του έλεγα ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Μιλάμε με τον “Σάμο” κάθε μέρα, ξέρει κι αυτός ότι μαζί παίζουμε καλά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπος δίπλα σου, έναν Έλληνα, εντός κι εκτός παρκέ. Είναι δύσκολη η ζωή στο κολέγιο με το μπάσκετ και τις σπουδές και χάρηκα πολύ που θα είμαστε μαζί τη νέα σεζόν».

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