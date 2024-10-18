Ερωτήματα σχετικά με τη διοργάνωση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ θέτει το γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής αναφέρονται τα εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με το συνέδριο να έχει αναβληθεί ήδη μία φορά και να σχεδιάζεται να διεξαχθεί σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης που είναι κλειστό για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Τούτων δοθέντων, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που αφορούν το επικείμενο συνέδριο, τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης:

Ποιες ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει για την αναζήτηση χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου και πότε ξεκίνησαν;

Υπάρχει σύμβαση μίσθωσης χώρου;

Ποια εταιρεία έχει αναλάβει τη διαδικασία των εκλογών;

Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η καμπάνια για το συνέδριο;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής των μελών του κόμματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.