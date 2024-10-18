Μπάιντεν στο Βερολίνο: αποχαιρετισμοί και διευθετήσεις

19 ώρες. Τόσο θα διαρκέσει συνολικά η πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Βερολίνο. Είναι η πρώτη φορά που ο Tζο Μπάιντεν επισκέπτεται το Βερολίνο κατά την προεδρία του, κι αυτό λίγες μέρες μόνο πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος οδεύει προς το τέλος της πολιτικής του θητείας. Η τελευταία επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στο Βερολίνο ήταν το 2016 επί Μπαράκ Ομπάμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βρεθεί στη Σύνοδο των G-20 στο Αμβούργο το 2017.



Δεν θα είναι απλώς μια επίσκεψη αποχαιρετισμών, αν και έχει ύψιστη συμβολική σημασία. Θα του απονεμηθεί μάλιστα η ύψιστη τιμή που αποδίδεται στη Γερμανία, ο Μεγαλόσταυρος του Tάγματος της Αξίας, ο οποίος έχει απονεμηθεί μεταξύ άλλων στην Άνγκελα Μέρκελ. Πλέον χαρακτηρίζεται «επίσκεψη εργασίας» και όχι «επίσημη κρατική επίσκεψη», όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, πριν αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας του τυφώνα Mίλτον. Δεν θα συνδυαστεί ούτε με μια έκτακτη Διάσκεψη για την Ουκρανία στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Ράμσταϊν, όπως αρχικά αναμενόταν. Και δεν θα είναι παρών ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παρουσίασε μόλις την περασμένη Παρασκευή στην καγκελαρία κεκλεισμένων των θυρών το «σχέδιο νίκης» και στον Όλαφ Σολτς.



Πολιτικοί αναλυτές με γνώση του Ουκρανικού θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο. Κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος να δεσμευθεί συγκεκριμένα απέναντι στο Κίεβο πριν από τις αμερικανικές εκλογές (ή και ανεξάρτητα από αυτές) ως προς το «σχέδιο νίκης» Ζελένσκι, που προβλέπει πλέον ανοιχτά επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς. H στήριξη της Δύσης φαίνεται ότι σταματά στα περίχωρα του Χαρκόβου.

Ουκρανία και Μ. Ανατολή (μετά τις 5 Νοεμβρίου)

Το πρόγραμμα Μπάιντεν στο Βερολίνο είναι πυκνό. Έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση τώρα και δεν γινόταν να ακυρωθεί. Πρώτος σταθμός το προεδρικό μέγαρο Bellevue για συνάντηση με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, όπου θα μεταβεί οδικώς με το προεδρικό αυτοκίνητο των οκτώ τόνων, τη διασημότερη Κάντιλακ του πλανήτη, γνωστή ως «The Beast». Έπειτα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Δεν προβλέπεται κοινή συνέντευξη Τύπου, παρά μόνο κοινές δηλώσεις. Στη συνέχεια εντατικές συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών. Ακολουθεί άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες και νέος κύκλος επαφών σε σχήμα τετραμερούς κεκλεισμένων των θυρών.



Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πληροφορίες για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον η ισραηλινή κυβέρνηση, βρήκαν τον Τζο Μπάιντεν στον αέρα, πετώντας προς το αεροδρόμιο του Βρανδεμβούργου. Η ανάλυση των συνεπειών της σημαντικής εξέλιξης των τελευταίων ωρών και οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ αλλά και του τριγώνου Χεζμπολάχ-Ιράν-Χούθι αναμένονται να βρεθούν στο τραπέζι. Ειδικά μετά την εξαγγελία της Γερμανίας για συνέχιση των αποστολών όπλων στο Ισραήλ, την ώρα που οι ΗΠΑ θέτουν προϋποθέσεις και ο Γάλλος πρόεδρος ζητά διακοπή τους.



Όσο για το Ουκρανικό, μετά τις δημόσιες πια ανακοινώσεις Ζελένσκι στο ουκρανικό κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες αλλά και την εντατική πληροφόρηση για το «σχέδιο νίκης» της Ουκρανίας που είχαν Μπάιντεν, Σολτς, Μακρόν και Στάρμερ, οι τέσσερις ηγέτες της Δύσης θέλουν να συντονίσουν τα επόμενά βήματά τους. Χωρίς την παρουσία Ζελένσκι και πριν από την 5η Νοεμβρίου, ημέρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιον ρόλο θα μπορέσει να αναλάβει η Γερμανία, ως η βασικότερη σύμμαχος της Ουκρανίας μετά τις ΗΠΑ ως προς τις αποστολές εξοπλιστικών συστημάτων και χρηματικής βοήθειας, εάν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ο καγκελάριος Σολτς επανέλαβε τη στήριξη στην Ουκρανία την προηγούμενη Παρασκευή, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καγκελαρία, όμως δεν έγινε καμία νύξη για τo πάγιο αίτημα του Κιέβου για γερμανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Taurus. Ενδιαφέρον έχουν και οι δηλώσεις του Φιλελεύθερου Γερμανού υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ σε ενημέρωση ξένων ανταποκριτών στο Βερολίνο την Τετάρτη, σύμφωνα με τις οποίες η βοήθεια στην Ουκρανία πρέπει να γίνεται μόνο στο πλαίσιο των πραγματικών δυνατοτήτων του γερμανικού προϋπολογισμού (με τήρηση του χρεόφρενου) και με ταυτόχρονη συνεισφορά των υπολοίπων συμμάχων της Ουκρανίας.



Το μόνο σίγουρο πλέον είναι το εξής: Ουάσιγκτον, Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο αλλά και Κίεβο συμφωνούν ότι η Ρωσία πρέπει να κληθεί στο επόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Η καγκελαρία εξέφρασε αυτή την εβδομάδα εκ νέου την ετοιμότητά της για τηλεφώνημα με τον Πούτιν (η τελευταία φορά ήταν τον Δεκέμβριο του 2022).

Φρούριο το Βερολίνο

Στις γερμανικές αρχές ασφαλείας επικρατεί αναβρασμός. Τα μέτρα μέχρι και την αναχώρηση Μπάιντεν έχουν ιεραρχηθεί στη «βαθμίδα 0», η οποία συνεπάγεται τον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας για ενδεχόμενες επιθέσεις, ακόμα και για απόπειρες δολοφονίας.



Ο εναέριος χώρος πάνω από το Βερολίνο θα είναι αποκλεισμένος, η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ σχέδιο αποτροπής ντρόουν, ενώ το κέντρο του Βερολίνου σε μια μεγάλη ακτίνα θα είναι απροσπέλαστο. Ήδη από την Πέμπτη διεξάγονταν έλεγχοι ταυτοτήτων, διαβατηρίων ή επαγγελματικών διαπιστευτηρίων στην κυβερνητική περιοχή, ενώ ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο Ritz-Carlton στην Potsdamer Platz, στην προεδρική σουίτα του οποίου διανυκτέρευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως και ο Μπαράκ Ομπάμα.



Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται μέλη των ειδικών δυνάμεων σε στέγες κτηρίων αλλά και στον ποταμό Σπρέε. Σύμφωνα με το Συνδικάτο της Γερμανικής Αστυνομίας πάνω από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός. Παράλληλα, την Παρασκευή αναμένονται και διαδηλώσεις.

