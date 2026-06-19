«Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης;» αναρωτήθηκε ο εισαγγελέας της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στην πρότασή του για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα, κατά την διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι το 2017, για τον οποίο δικάζονται δύο άντρες.

Με μεγάλη φόρτιση ο εισαγγελέας Αντώνιος Κασάπης ζήτησε με την αγόρευσή του, την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και την απαλλαγή του δεύτερου για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επισημαίνοντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

Ο μαθητής της Ε' Δημοτικού τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ βρισκόταν στη γιορτή του σχολείου του, μπροστά στα μάτια των γονέων του και των συμμαθητών του. Μετά από μακροχρόνια έρευνα ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι Ρομά, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Όπως είπε ο κ. Κασάπης κατά την έναρξη της αγόρευσής του, «είναι μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας», ενώ λίγο αργότερα χρησιμοποιώντας την φράση του Ηροδότου τόνισε ότι «είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του».

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο, κρίνοντας ότι δεν έχει μεταμεληθεί για την αδιανόητη τραγωδία. Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στην δεκαετία που απαιτήθηκε για να φθάσει ο θάνατος του Μάριου στο ακροατήριο, ενώ σημείωσε ότι ακόμη και σήμερα στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά άσκοπων πυροβολισμών. «Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπει τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία», ανέφερε ο κ. Κασάπης κάνοντας λόγο για μία παθογένεια που «πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή».

Όσον αφορά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την ημέρα της τραγωδίας, όταν εν μέσω μίας χαρούμενης σχολικής γιορτής ο Μάριος κατέρρευσε αιφνίδια στην αυλή του σχολείου ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε: «Είναι γιορτή, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει. Τρέχει αίμα και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει». Ανέφερε δε ότι ουδείς κατάλαβε τι έχει συμβεί και ότι η νεκροψία αποκάλυψε την σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι ο Μάριος, καθώς σε γειτονικές κατοικίες πραγματοποιούνταν γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς στον αέρα. Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας τόνισε ότι είχαν βρεθεί κάλυκες, σε προγενέστερο χρόνο, έξω από το σπίτι του βασικού κατηγορουμένου, κάτι που καταδεικνύει πως είχε γνώση ότι οι πράξεις του με την συχνή χρήση του όπλου σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δίπλα σε σχολείο δημιουργεί κίνδυνο ζωής. «Δεν έχει σημασία αν ήξερε τον μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν».

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας είπε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως πυροβόλησε δύο φορές, υποστηρίζοντας απολογούμενος πως οι πυροβολισμοί του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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