Του Γιάννη Ανυφαντή

Την έντονη δυσαρέσκεια της Κουμουνδούρου μετέφερε στον Πέτρο Παππά, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες σήμερα το πρωί στη Βουλή, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται «εκτός πλαισίου», με αποκορύφωμα αυτή για τη δημόσια ρητορική ένστολου στρατιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς τον επέπληξε για τις δηλώσεις «εκτός γραμμής του κόμματος» που έχει κάνει κατά καιρούς, προειδοποιώντας τον και ζητώντας του να προχωρήσει άμεσα σε δήλωση που θα ξεκαθαρίζει ότι τον δεσμεύουν οι θέσεις του κόμματος για τους στρατευμένους. Οι ίδιες πηγές ερμηνεύουν την συνάντηση αυτή ως «πορτοκαλί κάρτα» προς τον βουλευτή, με το ενδεχόμενο της διαγραφής να είναι στο τραπέζι, αν ο βουλευτής δεν ανασκευάσει άμεσα.

Υπενθυμίζεται πως έχουν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις του Πέτρου Παππά στο παρελθόν, που είχαν προκαλέσει αμηχανία στην Κουμουνδούρου, όπως εκείνη για τους Ορθόδοξους Εβραίους αλλά και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

