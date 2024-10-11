«Άκρως ενθαρρυντικά» χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που - όπως σημείωσε - καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας.

Ως παραδείγματα έφερε τις αυξημένες δηλωθείσες υπερωρίες σε εταιρείες σεκιούριτυ και σούπερ μάρκετ, μετά την εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας:

Στις εταιρείες σεκιούριτυ καταγράφηκαν +11% παραπάνω δηλωθείσες υπερωρίες, ενώ στα σουπερμάρκετ καταγράφηκαν +61% περισσότερες δηλωθείσες υπερωρίες, μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Στυλιανού Φωτόπουλου με θέμα «Κατάργηση του "ετήσιου πίνακα προσωπικού" (Ε4) και προβλήματα που ταλανίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις με την άνευ ουσιαστικού λόγου υποχρέωση ψηφιακής υποβολής του εντύπου "Ε11"», η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι και το θέμα της κατάργησης του Ε4 και το θέμα της δυνατότητας διόρθωσης καταχωρήσεων στο Ε11 «τα έχουμε δρομολογήσει. Και τα δύο τα δρομολογούμε προς μεγαλύτερη διευκόλυνση, συνολικά, της αγοράς εργασίας. Ήδη έχουμε κάνει συζητήσεις και με τους κοινωνικούς εταίρους, και με την Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου ακριβώς να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές, που προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της εφαρμογής του "Εργάνη-2", η οποία και είναι σε πορεία υλοποίησης».

