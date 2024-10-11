«Γλυκόπικρη» χαρακτήρισε την εμπειρία της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» όπου φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής. «Το σημαντικό είναι ότι όλη η διαδικασία ανέδειξε ένα ΠΑΣΟΚ συντεταγμένο, ενωμένο, που μπορεί να ανασκουμπωθεί με τις σωστές κινήσεις και να δώσει τη μάχη για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το πώς θα πορευτεί η παράταξη θα το δούμε μετά την Κυριακή και σε βάθος χρόνου θα φανεί και το πώς θα αποτυπωθεί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αρχικά.

Αναφορικά με τις εκλογές της Κυριακής και την επικείμενη μάχη του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα, αλλά και τις φήμες που φέρουν τον πρώτο να τον χρίζει «Αντιπρόεδρο Οικονομικών» του ΠΑΣΟΚ αν εκλεγεί, ο κ. Γερουλάνος υπενθύμισε πως ήδη κατέχει αυτήν τη θέση ως τομεάρχης στο κόμμα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή και με τον κ. Ανδρουλάκη και με τον κ. Δούκα. «Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας είναι κρίσιμες, μεθαύριο για παράδειγμα έρχεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή και ο κόσμος από μας περιμένει πολλά. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης και η ερημοποίηση της υπαίθρου».

Σε ερώτηση για το αν η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου τού «έκοψε» ψήφους, επεσήμανε:

«Το έχω ήδη απαντήσει και το παραδέχονται και οι ίδιοι οι άνθρωποι της κυρίας Διαμαντοπούλου: αν δεν είχε κατέβει, θα βρισκόμουν εγώ στον δεύτερο γύρο. Αλλά σας λέω, αυτό έχει τελειώσει. Δεν έχω μιλήσει μαζί της μετά το τέλος του πρώτου γύρου, δεν έχει υπάρξει προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ μας».

«Δεν είμαι Πόντιος Πιλάτος»

Απαντώντας στη συνέχεια για το «ναυάγιο» της τηλεμαχίας Ανδρουλάκη-Δούκα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως δεν γνωρίζει αν έχει κάποιος ευθύνη για αυτό, προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να βάλουμε τα ντιμπέιτ στη ζωή μας λίγο ευρύτερα κι όχι μόνο στις εκλογές. Είναι λυπηρό που δεν θα γίνει. Θυμάμαι όταν κατέβηκα για δήμαρχος Αθηναίων με τους κυρίους Μπακογιάννη, Ηλιόπουλο και Σοφιανό, είχαμε ντιμπέιτ ανά γειτονιά, το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο, γιατί και έδειχνες αν ξέρεις τα προβλήματα της κάθε γειτονιάς και φαινόταν αν σε ήξερε ο κόσμος».

Τέλος, υπογράμμισε πως το να μην υποδείξει στον κόσμο ποιον να ψηφίσει δεν αποτελεί στάση «Ποντίου Πιλάτου».

«Εγώ πρότεινα ένα μοντέλο ηγεσίας, από εκεί και πέρα οι ψηφοφόροι είπαν "Παύλο, περίμενε κάτσε, εμείς έχουμε άλλους υποψηφίους να επιλέξουμε". Αν αυτό δεν υπηρετεί το μοντέλο που έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να γυρίσω τώρα εγώ και να πω στον κόσμο τι να κάνει. Έχει αλλάξει η πολιτική, δεν λες πια "σου φέρνω 500 ψήφους", δεν είναι αυτό πια ο ψηφοφόρος

