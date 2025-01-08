Συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης της Πολιτικής Γραμματείας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Κώστας Ζαχαριάδης.

«Ηεπίσκεψή μας σήμερα στον Δήμο Αθηναίων και στον δήμαρχο της Αθήνας, που τον ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αποδεικνύει πρώτα απ' όλα την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της αυτοδιοίκησης», σημείωσε, σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελλος.

«Πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση και οι δήμοι της χώρας πρέπει να αποτελέσουν το απαραίτητο κύτταρο για την επανεκκίνηση και της κοινωνικής και της οικονομικής λειτουργίας, αλλά και για την πρόοδο της χώρας μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «στην Αθήνα, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε ότι η προοδευτική συνεργασία μπόρεσε να σταματήσει και να ανατρέψει τη δεξιά πολιτική». «Άρα, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το εγχείρημα στον Δήμο Αθηναίων, θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε δίπλα, θα το στηρίζουμε ώστε να έχουμε συνέχεια καλύτερα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως κατά τη συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων τέθηκε και «το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική και το πρόσφατο ζήτημα που έχει προκύψει με τον φόρο ταφής».

«Η Αττική, οι πολίτες της, οι δήμοι αλλά και το περιβάλλον πληρώνουν σήμερα με κόστος δεκάδων -για να μην πω εκατοντάδων- εκατομμυρίων την ανεπάρκεια και τα εγκληματικά λάθη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Γιατί ο φόρος ταφής ψηφίστηκε το 2021 καταργώντας την εισφορά και τη στρατηγική κυκλικής οικονομίας που είχε νομοθετηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και επαναφέροντας ένα αναχρονιστικό μέτρο του 2012. Ο φόρος ταφής επιβαρύνει με άδικο τρόπο τους δήμους και τους πολίτες, γιατί εδώ και έξι χρόνια, στην Αθήνα, και γενικότερα στην Αττική, δεν έχει γίνει περιφερειακός σχεδιασμός, δεν έχει προχωρήσει η κυκλική οικονομία. Αντίθετως, υπάρχουν σκάνδαλα εκατοντάδων εκατομμυρίων στην ανακύκλωση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας: «Έτσι, λοιπόν, και οι πολίτες και οι δήμοι και το περιβάλλον πληρώνουν και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης, αλλά και τα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία υπάρχουν στη διαχείριση απορριμμάτων και στην ανακύκλωση».

«Αυτή η πολιτική χρειάζεται ριζική αλλαγή. Και εμείς θα συνεισφέρουμε με προτάσεις και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στη Βουλή, ώστε να υπάρχουν ουσιαστικές και περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικά ωφέλιμες μεταρρυθμίσεις», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

