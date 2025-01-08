Την Κύπρο επισκέπτεται αύριο Πέμπτη, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ.

Η μονοήμερης αυτή επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη και, όπως δήλωσαν κυβερνητικές πηγές στην ΕΡΤ, σχετίζεται με την τριμερή Αιγύπτου – Ελλάδος – Κύπρου που διεξάγεται σήμερα στο Κάιρο, τις εξελίξεις στην περιοχή, ειδικά τα όσα συνεχίζουν να διαδραματίζονται στη Συρία, αλλά και την ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στις δύο χώρες -και όχι μόνο- ενόψει της ανάληψης της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ίδιες πηγές υπέδειξαν ότι η συμμετοχή της Κύπρου, από την πρώτη του χρόνου, στο τρίο της Προεδρίας της Ε.Ε., μαζί με την προεδρεύουσα Πολωνία και τη Δανία, αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο το ρόλο αλλά και τις ευθύνες της Κύπρου ως το εγγύτερο στη Μέση Ανατολή κράτος, ειδικά μετά από τις πρωτοβουλίες που η Λευκωσία ανέλαβε τα δύο τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

