Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΪ για Σημίτη: «Πες μου ποιοι σε βρίζουν να σου πω ποιος είσαι»

Για την απώλεια του Κώστα Σημίτη και για τις «αιχμές» που η ίδια άφησε για τους χειρισμούς στις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου αναφορικά με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό, μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

Όπως ανέφερε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, ο Κώστας Σημίτης σημάδεψε τη Μεταπολίτευση αφήνοντας με το στίγμα του μια Ελλάδα διαφορετική.

«Και επειδή αυτές τις μέρες έχουν ειπωθεί πολλά, θα ήθελα την προηγουμένη της κηδείας του να μιλήσω στους νέους ανθρώπους, γιατί βεβαίως δεν έχουν την εμπειρία. Πρέπει να σκεφτούμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση σήμερα. Ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση με Αίγυπτο και Κύπρο. Αυτήν τη στιγμή η Κύπρος είναι στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Εάν δεν ήταν η Κύπρος στην ΕΕ, ποια θα ήταν η κατάστασή της σήμερα. Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ είναι έργο Σημίτη με πάρα πολύ μεγάλο σχεδιασμό και πείσμα. Ήμουν Επίτροπος εκείνη την εποχή, ξέρω τη σύγκρουση που είχε γίνει τότε, όμως η Κύπρος μπήκε στην ΕΕ λόγω των χειρισμών της Ελλάδας».

«Επί Σημίτη η χώρα χρησιμοποίησε τους Ολυμπαικούς Αγώνες για να αποκτήσει τα έργα που δεν είχε»

Στη συνέχεια, η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε και στα οφέλη του Ευρώ, χωρίς το οποίο στην κρίση θα ήμασταν σήμερα σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. «Άλλο ένα σημαντικό είναι ότι τα μεγαλύτερα έργα που ξέραμε τότε για την Ελλάδα ήταν επί Χαρίλαου Τρικούπη. Επί Κωνσταντίνου Σημίτη έγιναν πολύ σημαντικά έργα τα οποία τα απολαμβάνουμε σήμερα όλοι και έχουν αλλάξει την αναπτυξιακή δομή της χώρας, όπως η Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, η Εγνατία Οδός, το Μετρό. Επιλογή του Κώστα Σημίτη ήταν να χρησιμοποιήσει η χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να αποκτήσει τα έργα που δεν είχε».

Επίσης, εστίασε και στο κράτος-δικαίου που ανέπτυξε ο πρώην πρωθυπουργός με τη δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και με πρωτοφανή κοινωνική πολιτική μέσω του ΕΚΑΣ και της Βοήθειας Στο Σπίτι. «Πολιτικά ήταν επικεφαλής ενός ρεύματος μέσα στο ΠΑΣΟΚ που μίλησε για τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό της χώρας, ένας άνθρωπος αριστερός στο μέταλλό του».

Ως προς την κριτική στο πρόσωπό του και τα λάθη της περιόδου διακυβέρνσής του, η πρώην υπουργός διευκρίνισε ότι δεν επιχειρεί καμία ωραιοποίηση, ωστόσο υποστήριξε πως την ημέρα που φεύγει ένας άνθρωπος είναι σημαντικό να υπογραμμίζουμε το έργο του και τα θετικά του. «Η περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ξέρω κι ακούω όλα όσα ειπώθηκαν, γιατί τα έχω ζήσει».

Τέλος, για τα όσα ανέφερε για εκείνον η κ. Λατινοπούλου, σχολίασε «πες μου ποιοι σε βρίζουν για να σου πω ποιος είσαι

