Έφτασε στο Κάιρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, αυτή την ώρα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι (Abdel Fattah El-Sisi).

Στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί κατ' ιδίαν συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών.

Τέλος στις 14:20 οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Το μήνυμα της 10ης Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου που διεξάγεται την Τετάρτη στο Κάιρο

Μήνυμα για τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ως άξονα σταθερότητας σε μια περίοδο ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή και εν μέσω κρίσεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αναμένεται να εκπέμψουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και Νίκος Χριστοδουλίδης στην 10η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου που πραγματοποιείται στο Κάιρο. Η τριμερής συνάντηση κορυφής διεξάγεται σε μια συγκυρία που το τοπίο στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνεται και η κατάσταση στη Συρία παραμένει ρευστή.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να εκπέμψουν μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας - τομέας στον οποίο κυριαρχεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, το οποίο θα καταστήσει τη χώρα μας ενεργειακή γέφυρα της Αιγύπτου με την Ευρώπη.

Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Συρία είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των Σύρων και θα εκπέμψει το μήνυμα ότι η νέα ηγεσία της Συρίας πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και ότι προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024, στο πλαίσιο κοινής επίσκεψης με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ευρωπαίους ηγέτες για την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Αιγύπτου, για την οποία η Ελλάδα πρωτοστάτησε τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της σταθερότητας της Αιγύπτου για την Ευρώπη, καθώς και τη σημασία του Καΐρου στη συγκράτηση μεταναστευτικών ροών προς ευρωπαϊκές χώρες.

