«Ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά πόλεμος», είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, όπου κατέθεσε στεφάνι στον Τόπο Εκτέλεσης.

Αναλυτικά, στις δηλώσεις του ο κ. Φάμελλος ανέφερε:



«Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων αποτελεί ένα ανεξίτηλο τραύμα στη συλλογική μνήμη της χώρας μας. Σήμερα αποτίσαμε φόρο τιμής στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους στην αντίσταση, για την ελευθερία της χώρας, αλλά και στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.



Μας υπενθυμίζει τη θυσία τους, την ανάγκη ο αγώνας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και πάνω απ’ όλα για την ειρήνη να είναι διαρκής. Και πρέπει να είναι πιο σημαντική η προσφορά μας τις μέρες αυτές, που αμφισβητούνται τα αγαθά της ειρήνης και της ζωής ακόμα και κοντά στη χώρα μας. Και να πάρουν αξία και ουσία οι αποφάσεις των παγκόσμιων φορέων, όπως θα πρέπει να πάρουν ουσία και οι απαιτήσεις δικαίωσης με τις γερμανικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο.



Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να πάρει ουσία η επιλογή ζωής: Ποτέ ξανά φασισμός. Ποτέ ξανά πόλεμος. Αθάνατοι».

Πηγή: skai.gr

