Συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στη Συρία και αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι που αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα υποστηρίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας και ένα συμπεριληπτικό μέλλον που θα διασφαλίζει όλες τις θρησκευτικές μειονότητες.

«Η επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα θα πρέπει να σημάνει το τέλος των προσφυγικών ροών και να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στις εστίες τους. Η Ελλάδα σταθμίζει όλες τις εξελίξεις. Παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην περιοχή, τα οποία είναι δυναμικά, και προσαρμόζει τη στάση της στο Μεταναστευτικό/ Προσφυγικό στα εκάστοτε νέα δεδομένα, στο πλαίσιο και των αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα εξακολουθεί να δέχεται αιτήματα ασύλου και να τα αξιολογεί.

«Προσώρας δεν εκδίδονται αποφάσεις για τα αιτήματα ασύλου, έως ότου να παγιωθεί η κατάσταση στη Συρία. Μέχρι στιγμής οι προσφυγικές ροές είναι μειωμένες» σημείωναν κυβερνητικές πηγές.

