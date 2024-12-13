Δένδιας για τα 81 χρόνια από τη Σφαγή των Καλαβρύτων: Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται

«Ογδόντα ένα χρόνια από τη Σφαγή των Καλαβρύτων και τον εμπρησμό της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αποδίδουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν ξεχνιούνται και δεν παραγράφονται».

Αυτό υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η καταβολή των γερμανικών… pic.twitter.com/mevUa0clDU — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 13, 2024

«Η καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων είναι η ελάχιστη επανόρθωση για τα δεινά που υπέστη η Πατρίδα μας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

