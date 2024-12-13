Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολάκης για τράπεζες: «Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρέπει η Εθνική να ξαναγίνει δημόσια τράπεζα»

Παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού, ο νέος πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε «ενεργητική παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα»

Πολάκης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε άλλο μήκος κύματος σε σχέση με την επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τράπεζες, εμφανίστηκε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να ξαναγίνει δημόσια.

Παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού, ο νέος πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε «ενεργητική παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα» αναφερόμενος και στο μετοχικό κεφάλαιο, υποστηρίζοντας πάντως ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «δεν σημαίνει θαλασσοδάνεια, δεν σημαίνει προσλήψεις ρουσφετολογικές, δεν σημαίνει κρατισμός».

Μάλιστα, συνομιλώντας λίγο αργότερα με κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η πρόταση του Παύλου Πολάκη περί κρατικοποίησης της Εθνικής.

«Έχουμε καθαρή ζημιά του δημοσίου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον μόνο από την Εθνική. Γιατί να μην την πάρουμε πίσω;», δήλωσε σήμερα το πρωί από το βήμα της Βουλής ο Χανιώτης βουλευτής τονίζοντας πως κάτι θα μπορούσε να γίνει με τρεις τρόπους. «Γιατί θέλουμε να την πάρουμε πίσω την Εθνική; Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τους μικρομεσαίους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ Εθνική Τράπεζα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark