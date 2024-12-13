Πολάκης για τράπεζες: «Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρέπει η Εθνική να ξαναγίνει δημόσια τράπεζα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε άλλο μήκος κύματος σε σχέση με την επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τράπεζες, εμφανίστηκε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να ξαναγίνει δημόσια.

Παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού, ο νέος πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε «ενεργητική παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα» αναφερόμενος και στο μετοχικό κεφάλαιο, υποστηρίζοντας πάντως ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «δεν σημαίνει θαλασσοδάνεια, δεν σημαίνει προσλήψεις ρουσφετολογικές, δεν σημαίνει κρατισμός».

Μάλιστα, συνομιλώντας λίγο αργότερα με κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η πρόταση του Παύλου Πολάκη περί κρατικοποίησης της Εθνικής.

«Έχουμε καθαρή ζημιά του δημοσίου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον μόνο από την Εθνική. Γιατί να μην την πάρουμε πίσω;», δήλωσε σήμερα το πρωί από το βήμα της Βουλής ο Χανιώτης βουλευτής τονίζοντας πως κάτι θα μπορούσε να γίνει με τρεις τρόπους. «Γιατί θέλουμε να την πάρουμε πίσω την Εθνική; Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τους μικρομεσαίους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.