Την άποψη ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «δεν είναι δεδομένο ότι θα κατέβει» εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Αφήνει υπονοούμενα σχετικά με τον κίνδυνο αποκλεισμού υποψηφίων από το Συνέδριο, κάτι το οποίο δεν έχει μπει ποτέ στη συζήτηση. Είναι μία ανησυχία που δημιουργείται χωρίς λόγο», σημείωσε, τονίζοντας ότι «δεν αμφισβητεί κανείς από μας ούτε τις υπογραφές, ούτε το Πόθεν Έσχες».

Ο Σ. Φάμελλος δήλωσε ότι, όπως ζήτησε «συγγνώμη» ο Στ. Κασσελάκης, είναι διατεθειμένος και ο ίδιος να κάνει «μια αυτοκριτική για τα λάθη που γίνανε και οδήγησαν στη συρρίκνωση και απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ».

«Η δική μου υποψηφιότητα έχει ως βάση την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της σοβαρότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι σοβαρό. Αισθάνομαι ότι ο πρώην πρόεδρος δεν θέλει αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος.

«Με τα ντοκουμέντα που υπάρχουν και όχι με υποψίες, έγιναν δύο φορές συζητήσεις για αλλαγή του ονόματος. Έγινε μια προσπάθεια αλλαγής καταστατικού και έχει γίνει μια αποσπασματική συζήτηση με αντικρουόμενα χαρακτηριστικά για να αλλάξουν οι κατευθύνσεις. Όμως τα 150.000 μέλη ήρθαν και ψήφισαν για να κάνουμε καλύτερο αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για ένα άλλο κόμμα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, σχολίασε: «Ήταν λάθος η αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφαίρεσαν τον πλουραλισμό, τη δημοκρατία, να έχουμε πολλές απόψεις και πιθανά απέναντι στην πλειοψηφούσα άποψη να υπάρχει μια σύνθεση». «Όμως παραβίασαν και τον Κώδικα δεοντολογίας, με το θέμα των εδρών. Είναι όμως ένα άλλο κόμμα. Η δική μου πρόταση απευθύνεται σε αυτούς που νιώθουν τον ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους. Ωστόσο, το έχουμε πει ήδη και για το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένα θέμα πολιτικών και κοινωνικών συνεργασιών και συμμαχιών. Δεν μπορεί να ξεχάσουμε το παρελθόν, που έγινε και μας πλήγωσε, αλλά υπάρχει πεδίο», συμπλήρωσε, ενώ για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα είπε πως «είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα» και «παρακαταθήκη αυτό που έχει αφήσει αυτή η κυβέρνηση».

Σχολιάζοντας τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «αφορούν την κοινωνία και εφόσον αφορούν την κοινωνία αφορούν κι εμάς».

«Είναι ένα κόμμα στο οποίο ήδη εμείς από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ανέφερα τον Ιούλιο, έχουμε προτείνει να υπάρχουν κάποιες συνεργασίες. Ως πρόεδρος της ΚΟ είχα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Έχω διαφορετική άποψη από το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική. Αν είχα την ίδια, θα ήμουν στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

